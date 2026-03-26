Liên đoàn bóng đá Senegal đưa vụ tranh chấp chức vô địch AFCON lên CAS, quyết lật lại phán quyết trao cúp cho Morocco.

Senegal kiện đến cùng vụ tước cúp AFCON.

Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) chính thức kháng cáo quyết định của Ủy ban Kháng nghị thuộc Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF), cơ quan đã trao chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) cho Morocco. Vụ việc được chuyển lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nơi sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.

Trước đó, CAF xác định Senegal thua trận chung kết do “tự ý rời sân trong vài phút”, từ đó công nhận Morocco là nhà vô địch. Quyết định này gây tranh cãi lớn và vấp phải phản ứng mạnh từ phía Senegal.

Trong thông cáo, FSF khẳng định mục tiêu rõ ràng là đảo ngược phán quyết của CAF và yêu cầu công nhận Senegal là đội vô địch AFCON. Đồng thời, liên đoàn này cũng đề nghị CAS ấn định thời hạn cụ thể cho việc ra quyết định.

CAS đã tiếp nhận đơn kháng cáo và sẽ thành lập một hội đồng trọng tài độc lập để xem xét vụ việc. Hội đồng này có nhiệm vụ đánh giá toàn bộ diễn biến, bao gồm các yếu tố liên quan đến quy định thi đấu và khả năng tồn tại xung đột lợi ích.

Đây được xem là bước cuối cùng trong quy trình pháp lý, trước khi xác định nhà vô địch chính thức của giải đấu.

Nhiều tháng sau trận chung kết gây tranh cãi, dư luận vẫn chia rẽ về tính hợp lý của quyết định từ CAF. Không ít ý kiến cho rằng án phạt dành cho Senegal là quá nặng, trong khi phía còn lại ủng hộ cách xử lý dựa trên quy định.

Tổng giám đốc CAS, Matthieu Reeb, cho biết cơ quan này sẽ xử lý vụ việc nhanh nhất có thể, đồng thời đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho tất cả các bên liên quan.