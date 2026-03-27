Liên đoàn bóng đá Senegal tuyên bố không chấp nhận phán quyết của CAF và tiếp tục tổ chức diễu hành chiếc cúp trước trận gặp Peru tại Paris.

Senegal vẫn diễu hành cúp AFCON dù bị tước danh hiệu.

Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) xác nhận đội tuyển nước này sẽ diễu hành chiếc cúp vô địch châu Phi trước trận giao hữu với Peru diễn ra tại Paris vào cuối tuần này. Động thái được đưa ra dù CAF đã quyết định tước danh hiệu AFCON 2025 của Senegal.

Trước đó, Senegal đánh bại Morocco 1-0 sau hiệp phụ ở chung kết ngày 18/1. Tuy nhiên, trận đấu khép lại trong tranh cãi khi các cầu thủ Senegal rời sân sau khi Morocco được hưởng phạt đền ở cuối trận.

Sau khi nhận đơn khiếu nại từ Liên đoàn bóng đá Morocco (FRMF), CAF đã thay đổi phán quyết, xử thắng Morocco 3-0 với lý do Senegal vi phạm quy định khi bỏ trận. Điều 82 của giải đấu quy định đội rời sân khi trận chưa kết thúc mà không có sự cho phép của trọng tài sẽ bị xử thua.

Chủ tịch FSF Abdoulaye Fall phản ứng mạnh mẽ trước quyết định này. Ông cho rằng đây là hành động “không thể chấp nhận” và khẳng định Senegal sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng trên cả phương diện pháp lý lẫn danh dự.

Ngày 25/3, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận đã tiếp nhận đơn kháng cáo từ Senegal và sẽ đưa ra phán quyết trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian chờ đợi, đội bóng châu Phi vẫn giữ chiếc cúp và lên kế hoạch diễu hành ngay tại Pháp.

Tại buổi họp báo ở Paris, FSF nhấn mạnh đã chuẩn bị đội ngũ pháp lý để theo đuổi vụ kiện. Các luật sư của Senegal cho rằng việc thay đổi kết quả một trận đấu đã kết thúc là chưa từng có tiền lệ trong bóng đá.

Ở chiều ngược lại, CAF bảo vệ quyết định của mình và khẳng định các cơ quan xét xử hoạt động độc lập. Tổ chức này cũng từng cập nhật Morocco là nhà vô địch AFCON 2025 trên website, trước khi thông tin bị gỡ xuống.

Trong bối cảnh Senegal chưa chấp nhận phán quyết và vẫn giữ cúp, tranh chấp ngôi vương châu Phi vẫn chưa khép lại.