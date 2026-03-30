Phán quyết cuối trong vụ Senegal

Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) khẳng định sẽ tuân thủ phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong vụ tước chức vô địch AFCON của Senegal, khi tranh chấp vẫn chưa có hồi kết.

Senegal quyết kiện đến cùng.

Liên đoàn Bóng đá châu Phi tiếp tục giữ lập trường thận trọng trong vụ tranh chấp liên quan đến Senegal. Chủ tịch Patrice Motsepe xác nhận tổ chức này sẽ tôn trọng và thực thi mọi phán quyết từ CAS, sau khi Senegal chính thức nộp đơn kháng cáo.

Vụ việc xuất phát từ quyết định của hội đồng kháng nghị CAF, khi trao chức vô địch AFCON 2025 cho Morocco. Theo kết luận trước đó, Senegal bị xử thua do các cầu thủ rời sân để phản đối một quả phạt đền gây tranh cãi ở cuối trận chung kết.

Quyết định này tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong dư luận bóng đá châu Phi. Senegal không chấp nhận kết luận và đưa vụ việc lên CAS - cơ quan tài phán cao nhất của bóng đá quốc tế. Hiện tại, một hội đồng trọng tài được thành lập, nhưng thời điểm xét xử vẫn chưa được công bố.

Phát biểu tại Cairo, ông Motsepe nhấn mạnh CAF sẽ không can thiệp vào quá trình pháp lý. "Chúng tôi tôn trọng sự độc lập của các cơ quan tư pháp. Quan điểm cá nhân của tôi không quan trọng, dù tôi có đồng ý hay không với quyết định trước đó", ông nói.

Chủ tịch CAF cũng khẳng định tổ chức sẽ thực hiện đầy đủ phán quyết cuối cùng từ CAS. "Đây là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong bóng đá. Chúng tôi sẽ tuân thủ mọi quyết định được đưa ra", ông nhấn mạnh.

Trong khi chờ kết quả, CAF cho biết đang tiến hành rà soát và điều chỉnh các quy định nhằm tránh lặp lại những tranh cãi tương tự. Những thay đổi này tập trung vào việc nâng cao niềm tin đối với công tác trọng tài, VAR và hệ thống tư pháp trong bóng đá châu Phi.

Vụ Senegal vì thế vẫn chưa khép lại. Phán quyết từ CAS sẽ là yếu tố quyết định, không chỉ với danh hiệu AFCON 2025 mà còn với uy tín của hệ thống điều hành bóng đá châu lục.

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.