Senegal bị cáo buộc né kiểm tra doping

Bóng đá châu Phi đối mặt với nghi vấn gây chấn động liên quan đến trận chung kết AFCON 2025 giữa Senegal và Morocco. Nhà báo Youssef El-Tamsamani công khai cáo buộc các cầu thủ Senegal không thực hiện kiểm tra doping sau trận đấu.

Theo thông tin được đăng tải trên mạng xã hội khi Senegal rời sân Prince Moulay Abdellah tại Rabat chỉ 35 phút sau lễ trao giải. Đây được cho là khoảng thời gian không đủ để tiến hành quy trình kiểm tra doping theo tiêu chuẩn.

El-Tamsamani đặt câu hỏi về vai trò của Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA), đồng thời cho biết đã có những liên hệ từ các nguồn tin tại Brussels với Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) và WADA. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phản hồi chính thức từ các tổ chức này.

Cáo buộc này xuất hiện sau khi Senegal giành chiến thắng 1-0 trước Morocco trong hiệp phụ để lên ngôi vô địch. Tuy nhiên sau đó, theo quyết định của hội đồng kháng nghị CAF, chức vô địch AFCON 2025 được trao lại cho Morocco. Lý do Senegal bị xử thua là vì các cầu thủ rời sân để phản đối một quả phạt đền gây tranh cãi ở cuối trận chung kết.

Quyết định tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong dư luận bóng đá châu Phi. Senegal không chấp nhận kết luận và đưa vụ việc lên CAS - cơ quan tài phán cao nhất của bóng đá quốc tế. Hiện tại, một hội đồng trọng tài được thành lập, nhưng thời điểm xét xử vẫn chưa được công bố.

Diễn biến mới khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch của trận chung kết. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chưa có kết luận hay thông báo chính thức từ CAF hoặc WADA. Những cáo buộc từ phía truyền thông Morocco tiếp tục làm gia tăng áp lực lên đội tuyển Senegal và các tổ chức quản lý bóng đá châu Phi.

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.