Chelsea sắp lập kỷ lục tệ hại chưa từng có

Chelsea nguy cơ thiết lập kỷ lục đáng quên trong lịch sử bóng đá châu Âu khi sở hữu đội hình đắt giá nhất nhưng không thể giành vé dự Champions League.

Chelsea sở hữu đội hình cực kỳ đắt giá.

Phong độ tệ hại của "The Blues" tiếp tục kéo dài khi thảm bại 0-3 trước Brighton hôm 22/4. Đây là trận thua thứ 5 liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi bàn thắng nào, đồng thời là chuỗi thành tích tệ nhất của CLB kể từ năm 1912.

Dù chi hơn 2 tỷ euro trên thị trường chuyển nhượng trong vài năm qua, cơ hội lọt vào Champions League mùa tới gần như khép lại với Chelsea. Kịch bản khả dĩ nhất là họ cán đích ở vị trí thứ 6, đồng thời Aston Villa xếp thứ 5 và vô địch Europa League, qua đó giúp Premier League có thêm suất dự Champions League. Tuy nhiên, viễn cảnh này được đánh giá rất mong manh.

Hiện tại, Chelsea đứng thứ 8 và thậm chí có thể rơi xuống vị trí thứ 11 sau vòng đấu cuối tuần. Nếu không thể giành vé dự Champions League, họ sẽ tự phá kỷ lục của chính mình. Giá trị đội hình hiện tại của Chelsea lên tới 1,16 tỷ euro, cao thứ 6 thế giới. Mùa 2022/23, Chelsea kết thúc ở vị trí thứ 12 với đội hình trị giá 1,02 tỷ euro.

Danh sách những đội bóng đắt giá nhưng lỡ hẹn Champions League tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của các CLB Anh. Chelsea còn xuất hiện ở mùa 2023/24 với đội hình trị giá 946 triệu euro, trong khi Liverpool xếp sau với giá trị 879 triệu euro ở mùa 2022/23. Tottenham và MU cũng góp mặt trong top 10.

Thực tế đó cho thấy sức mạnh tài chính vượt trội của Premier League, nhưng đồng thời phơi bày sự thiếu hiệu quả trong chiến lược chi tiêu. Nếu không có nguồn thu từ Champions League mùa tới, riêng Chelsea có thể đối mặt với áp lực tài chính và tái thiết đội hình trong thời gian tới.

Highlights Brighton 3-0 Chelsea Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

