Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thể thao

VIDEO MỚI

Ronaldo ghi ban thu 969 hinh anh

Ronaldo ghi bàn thứ 969

19/4/2026 Thể thao 12.0K

Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo chạm mốc 969 bàn trong sự nghiệp khi mở tỷ số cho Al Nassr ở tứ kết AFC Champions League Two trận gặp Al Wasl.

Cau thu Atletico khoc nuc no hinh anh

Cầu thủ Atletico khóc nức nở

19/4/2026 Thể thao 8.5K

Sau khi thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước Real Sociedad ở chung kết Copa del Rey rạng sáng 19/4, các cầu thủ Atletico Madrid suy sụp và không kìm được nước mắt.

Highlights Chelsea 0-1 MU hinh anh

Highlights Chelsea 0-1 MU

19/4/2026 Thể thao 38.9K

Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.

Cu da lam rung chuyen Real Madrid hinh anh

Cú đá làm rung chuyển Real Madrid

16/4/2026 Thể thao 27.1K

Rạng sáng 16/4, Michael Olise solo ghi bàn cực kỳ đẹp mắt ấn định chiến thắng 4-3 cho Bayern Munich trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League.

MU chi co the tu trach minh hinh anh

MU chỉ có thể tự trách mình

14/4/2026 Thể thao 6.4K

MU có cơ hội bứt phá ở vòng 32 Premier League khi các đối thủ cạnh tranh cho tấm vé dự Champions League liên tục sảy chân. Tuy nhiên, 90 phút trên sân Old Trafford rạng sáng 14/4 diễn ra theo cách không mong muốn.

Ngay MU tro lai Champions League dang rat gan hinh anh

Ngày MU trở lại Champions League đang rất gần

13/4/2026 Thể thao 3.8K

Khi những đối thủ cạnh tranh liên tục thu về những kết quả bất lợi tại vòng 32 Premier League 2025/26. Người hâm mộ ''Quỷ đỏ'' hiểu rằng đội bóng của họ đang nắm giữ quyền định đoạt mọi thứ.

Highlights Sunderland 1-0 Tottenham hinh anh

Highlights Sunderland 1-0 Tottenham

13/4/2026 Thể thao 3.9K

Tottenham hứng chịu cú sốc khi để thua Sunderland 0-1, qua đó đối mặt với viễn cảnh rớt hạng sau vòng 32 Premier League hôm 12/4.

Highlights Chelsea 0-3 Man City hinh anh

Highlights Chelsea 0-3 Man City

13/4/2026 Thể thao 7.0K

Man City có thắng lợi quan trọng với tỷ số 3-0 trên sân khách trước Chelsea ở vòng 32 Premier League rạng sáng 13/4.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý