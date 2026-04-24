Chelsea mất bộn tiền nếu vắng mặt ở Champions League

Nguy cơ vắng mặt tại Champions League đang trở thành bài toán lớn đối với Chelsea khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Chỉ còn bốn vòng đấu nữa là Premier League sẽ hạ màn, cánh cửa giành vé dự đấu trường danh giá nhất châu Âu của Chelsea ngày càng hẹp lại. Đội bóng hiện kém top 5 tới 7 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Việc vắng mặt ở sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Âu sẽ kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng về tài chính cho “The Blues”.

Theo ước tính, việc không thể góp mặt tại Champions League có thể khiến Chelsea thất thu khoảng 80 triệu bảng tiền thưởng và các nguồn thu liên quan. Con số này tương đương gần 14% tổng doanh thu 490,9 triệu bảng của CLB ở mùa giải trước, một tỷ lệ đáng chú ý trong bối cảnh đội bóng vẫn đang trong quá trình tái thiết lực lượng.

Nếu chỉ có thể tham dự Europa League, khoản thu này cũng chỉ bằng một nửa. Trong khi đó, nếu góp mặt tại Conference League (giải đấu mà Chelsea từng vô địch mùa 2024/25) giá trị kinh tế mang lại còn thấp hơn đáng kể.

Không chỉ dừng lại ở tiền thưởng, nguồn thu từ các ngày thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Champions League từ lâu được xem là sân chơi đỉnh cao, giúp các CLB tối đa hóa doanh thu vé và các dịch vụ đi kèm. Việc phải thi đấu ở các giải hạng hai hoặc ba của UEFA đồng nghĩa Chelsea khó duy trì mức giá vé cao như trước.

Trong mùa giải vô địch Conference League vừa qua, doanh thu ngày thi đấu của Chelsea đạt 86,8 triệu bảng. Nếu không thể góp mặt tại Champions League mùa tới, đà tăng trưởng này nhiều khả năng sẽ bị chững lại.

Một vấn đề khác nằm ở cơ sở hạ tầng. Stamford Bridge hiện chỉ là sân vận động lớn thứ 11 tại Premier League, khiến khả năng mở rộng nguồn thu của Chelsea bị hạn chế so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Điều này càng khiến việc tham dự Champions League trở nên quan trọng hơn trong chiến lược tài chính tổng thể.

Với áp lực đang gia tăng, bốn vòng đấu cuối cùng của mùa giải sẽ mang ý nghĩa sống còn đối với đội chủ sân Stamford Bridge.

