Carrick lên tiếng về tương lai tại MU

Michael Carrick khẳng định ông chưa vội đòi câu trả lời về tương lai, trong lúc Manchester United đứng trước quyết định quan trọng sau mùa giải.

Michael Carrick đang giúp Manchester United hồi sinh mạnh mẽ, nhưng tương lai của ông tại Old Trafford vẫn là dấu hỏi lớn.

Cựu tiền vệ người Anh được bổ nhiệm tạm quyền hồi tháng 1 sau khi Ruben Amorim ra đi. Sau 100 ngày dẫn dắt, Carrick mang đến nhiều tín hiệu tích cực và đưa MU trở lại cuộc đua top đầu.

Dưới thời HLV 44 tuổi, MU giành các chiến thắng đáng chú ý trước Manchester City, Arsenal và mới nhất là Chelsea. Những kết quả đó giúp đội chủ sân Old Trafford vươn lên vị trí thứ ba tại Premier League, qua đó mở ra cơ hội lớn dự UEFA Champions League mùa tới.

Dù được nhiều CĐV ủng hộ trở thành HLV chính thức, Carrick cho biết ông không đặt thời hạn cho quyết định từ ban lãnh đạo. “Tôi không chạy theo bất kỳ mốc thời gian nào. Mọi chuyện sẽ rõ ràng khi đến lúc thích hợp”, Carrick nói trước trận gặp Brentford.

Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh điều duy nhất ông quan tâm lúc này là giúp đội bóng tiếp tục thắng trận. “Tôi thích ở đây, yêu công việc này và coi đó là đặc ân lớn. Nhưng hiện tại tôi chỉ tập trung giúp đội tiến bộ hơn nữa”, Carrick chia sẻ.

Thông điệp đó cho thấy Carrick chọn cách im lặng làm việc thay vì tạo sức ép với CLB.

Phong độ khởi sắc của MU khiến ban lãnh đạo rơi vào bài toán không dễ giải. Nếu tiếp tục giữ Carrick, họ có thể đặt niềm tin vào một người hiểu CLB, được cầu thủ tôn trọng và đang mang lại hiệu quả. Nếu chọn phương án khác, MU sẽ phải bắt đầu thêm một chu kỳ mới.

Carrick cũng bác bỏ những so sánh với Ole Gunnar Solskjaer, người bạn thân từng dẫn dắt MU. Theo ông, mỗi thời điểm là một câu chuyện khác và không nên đặt hai giai đoạn cạnh nhau.

Trước mắt, Carrick vẫn còn nhiệm vụ quan trọng là giữ MU trong top 4. Nếu làm được điều đó, tiếng nói đòi giữ ông ở lại Old Trafford chắc chắn sẽ còn lớn hơn nữa.