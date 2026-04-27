Tiền đạo Robert Lewandowski chuẩn bị cho khả năng chia tay Barcelona ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Lewandowski rời Barcelona. Ảnh: Reuters.

Theo BBC, Lewandowski sẽ rời sân Camp Nou sau bốn mùa giải gắn bó. Kể từ khi gia nhập đội bóng xứ Catalonia vào năm 2022, cựu sao Bayern Munich đã ghi khoảng 120 bàn thắng trên mọi đấu trường, trở thành đầu tàu trên hàng công và góp công lớn vào những danh hiệu mà đội bóng đạt được.

Tuy nhiên, khi sẽ bước sang tuổi 38 ở mùa giải tới, tương lai của anh tại Barca không còn được đảm bảo. Dù ban lãnh đạo đội bóng từng cân nhắc gia hạn thêm một năm, những điều khoản đưa ra, bao gồm việc giảm đáng kể mức lương và vai trò trong đội hình, không nhận được sự đồng thuận từ phía Lewandowski. Điều này khiến khả năng ra đi của anh trở nên rõ ràng hơn.

Trên thị trường chuyển nhượng, Juventus và AC Milan đang nổi lên như những điểm đến tiềm năng cho Lewandowski. Cả hai đều sẵn sàng trao cho tuyển thủ Ba Lan vị trí chủ lực trên hàng công. Trong khi đó, Chicago Fire tại giải MLS cũng muốn có Lewandowski, nhưng tiền đạo này được cho là ưu tiên tiếp tục thi đấu tại châu Âu.

Barcelona muốn Lewandowski giảm lương nhưng bất thành. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, Barcelona đã nhanh chóng lên kế hoạch tìm người thay thế. Mục tiêu hàng đầu của họ là Julian Alvarez, chân sút đang khoác áo Atletico Madrid. Tuy nhiên, thương vụ này được dự báo không hề dễ dàng khi đội bóng thủ đô Tây Ban Nha định giá Alvarez lên tới 120 triệu euro, con số gây nhiều áp lực lên tình hình tài chính của Barca.

Thầy trò HLV Hansi Flick vẫn còn mục tiêu quan trọng ở mùa giải hiện tại là bảo vệ ngôi vương La Liga. Lewandowski được kỳ vọng sẽ có màn chia tay hoàn hảo, khép lại hành trình đáng nhớ tại Camp Nou trước khi bước sang chương mới trong sự nghiệp.

Barcelona có quyền ngẩng cao đầu Chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid tại tứ kết lượt về Champions League 2025/26 rạng sáng ngày 15/4 là không đủ để Barcelona đi tiếp.