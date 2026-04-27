Modric gây chú ý

Tiền vệ Luka Modric khiến người hâm mộ lo lắng khi buộc phải rời sân vì chấn thương đầu trong trận đấu giữa AC Milan và Juventus tại vòng 34 Serie A rạng sáng 27/4.

Modric dính chấn thương. Ảnh: Reuters.

Sự cố xảy ra ở hiệp hai, khi Modric có pha va chạm mạnh với tiền vệ Manuel Locatelli trong một tình huống tranh chấp bóng bổng quyết liệt ở khu vực trung tuyến. Cú va chạm khiến cả hai cầu thủ cùng nằm sân, buộc đội ngũ y tế phải nhanh chóng vào cuộc để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Trong khi Locatelli có thể tiếp tục thi đấu sau ít phút chăm sóc, Modric lại tỏ ra choáng váng và mất phương hướng. Tiền vệ người Croatia sau đó ra hiệu với ban huấn luyện rằng anh không thể tiếp tục thi đấu. Trước tình hình này, HLV Milan buộc phải đưa ra sự thay đổi người bất đắc dĩ, khi Ardon Jashari được tung vào sân thay thế.

Việc Modric rời sân sớm chắc chắn là tổn thất không nhỏ đối với Milan, trong bối cảnh trận đấu đang diễn ra căng thẳng và cần sự sáng tạo ở tuyến giữa. Sau trận, đội ngũ y tế của Milan cho biết sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương, đồng thời theo dõi tình trạng của cầu thủ trong những giờ tới.

Chung cuộc, Milan và Juventus chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 0-0. Tuy nhiên, điều các fan quan tâm là tình trạng sức khỏe của Modric, người đang được kỳ vọng sẽ sớm bình phục để tiếp tục đóng góp cho Milan trong giai đoạn cuối mùa giải.

Các CĐV Croatia cũng tỏ ra lo lắng cho Modric trong bối cảnh FIFA World Cup 2026 sắp khởi tranh.

