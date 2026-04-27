HLV Amorim ra quyết định bất ngờ

HLV Ruben Amorim đã xác định rõ kế hoạch cho chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp.

Amorim chưa vội tái xuất. Ảnh: Reuters.

Theo A Bola, Amorim đã lên kế hoạch cho một năm tạm nghỉ công việc huấn luyện. Ông muốn dành cả mùa giải 2026/27 để học hỏi và nâng cao năng lực quản lý.

Ở tuổi 41, Amorim muốn tận dụng quãng nghỉ này để nghiên cứu sâu hơn về những xu hướng chiến thuật hiện đại, đồng thời tránh xa áp lực thường trực của công việc cầm quân hàng tuần. Dù vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn tại châu Âu, trong đó có các đội bóng tại Premier League, ông không có ý định vội vàng quay lại băng ghế chỉ đạo.

Một phần quan trọng trong kế hoạch của Amorim là thực hiện các chuyến đi thực tế và trao đổi chuyên môn với các HLV hàng đầu thế giới. Đây là phương pháp quen thuộc của nhiều chiến lược gia đỉnh cao nhằm làm mới tư duy chiến thuật và cập nhật những xu hướng bóng đá hiện đại.

Trước đó, sự nghiệp huấn luyện của Amorim thăng tiến rất nhanh khi ông lần lượt dẫn dắt Casa Pia, SC Braga và Sporting CP trước khi cập bến MU mà gần như không có quãng nghỉ đáng kể nào.

Đáng chú ý, Amorim cũng đã loại trừ khả năng trở lại làm việc tại quê nhà trong tương lai gần. Dù từng gắn bó với Benfica khi còn là cầu thủ và gặt hái nhiều thành công cùng Sporting trên cương vị HLV, ông xác định mục tiêu phát triển bản thân ở các giải đấu ngoài Bồ Đào Nha.

Trong thời gian tới, Amorim dự kiến vẫn theo dõi sát sao diễn biến của bóng đá châu Âu, đồng thời chờ đợi một dự án phù hợp sau khi hoàn tất giai đoạn trau dồi kỹ năng.

