Pogba tuột dốc không phanh sau án doping

  • Thứ hai, 27/4/2026 06:35 (GMT+7)
Màn tái xuất của Paul Pogba tại Monaco đang trở thành nỗi thất vọng khi cựu sao MU tiếp tục vật lộn với thể lực và chấn thương.

Pogba trở lại sân cỏ trong màu áo AS Monaco với kỳ vọng viết lại sự nghiệp sau án treo giò vì liên quan đến doping. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra hoàn toàn trái ngược với tiền vệ từng vô địch World Cup 2018.

Khi mùa giải tại Ligue 1 bước vào giai đoạn cuối, Pogba mới thi đấu tổng cộng 57 phút sau 5 lần ra sân. Chấn thương liên tiếp khiến anh gần như không thể đóng góp đáng kể cho đội bóng Công quốc.

Chuyên gia bóng đá Pháp, Tom Williams đưa ra nhận xét rất thẳng thắn về tình trạng hiện tại của Pogba. Theo ông, tiền vệ 33 tuổi vẫn còn kỹ thuật và nhãn quan chuyền bóng đẳng cấp, nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng vận động.

"Cậu ấy không còn có thể bao sân như trước nữa. Tệ hơn, từ đầu mùa đến giờ Pogba chưa thể duy trì việc ra sân quá 20 phút mỗi lần", ông cho biết.

Đây là đánh giá nặng nề với cầu thủ đã có nhiều tháng chỉ tập trung hồi phục thể lực trước khi trở lại.

Mới nhất, Pogba chỉ vào sân từ ghế dự bị trong 6 phút ở trận hòa 2-2 của Monaco trước Toulouse hôm 26/4. Anh được tung vào khi đội nhà đang dẫn 2-1 nhằm giữ thế trận, nhưng Monaco vẫn đánh rơi chiến thắng quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu.

Dù còn hợp đồng đến năm 2027, tương lai của Pogba tại sân Louis II bị đặt dấu hỏi lớn. Giới chuyên môn cho rằng nếu không sớm cải thiện thể trạng, anh khó giữ chỗ trong kế hoạch mùa tới.

Từ biểu tượng tuyến giữa của Manchester United và Juventus, Pogba giờ đứng trước sự thật bẽ bàng ở đoạn cuối sự nghiệp vì vấn đề thể lực.

Đào Trần

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Colombia đón tin vui từ James Rodríguez

