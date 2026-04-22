Tiền vệ Paul Pogba gây tranh luận khi có những phát biểu gây sốc liên quan đến huyền thoại bóng đá Anh, Graeme Souness.

Pogba vướng tranh cãi.

Trong lần xuất hiện gần đây trên talkshow của Rio Ferdinand, Pogba thẳng thắn thừa nhận không biết Souness là ai trong giai đoạn còn thi đấu cho MU.

“Tôi không biết ông ấy là ai. Sau này tôi mới nghe nói ông ấy là một huyền thoại", tiền vệ người Pháp chia sẻ.

Phát biểu này nhanh chóng gây bàn tán, nhất là khi Souness từng nhiều lần công khai chỉ trích Pogba trên sóng truyền hình trong thời gian anh khoác áo “Quỷ đỏ”. Theo lời Ferdinand, Pogba từng là cầu thủ bị nhắc đến nhiều nhất vào thời điểm đó, bất kể anh thi đấu tốt hay không.

Một ví dụ điển hình là trận thắng 5-1 của MU trước Leeds United ở vòng mở màn mùa giải 2021/22, khi Pogba có tới 4 pha kiến tạo. Dù vậy, Souness vẫn cho rằng màn trình diễn đó là điều “được kỳ vọng từ một cầu thủ trị giá 100 triệu bảng”, hàm ý Pogba chưa làm thỏa mãn kỳ vọng.

Trong hai giai đoạn khoác áo MU, Pogba có tổng cộng 233 lần ra sân, ghi 39 bàn và đóng góp 51 kiến tạo. Anh cùng đội bóng giành chức vô địch Europa League và hai lần đăng quang tại League Cup. Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 1993 tại Old Trafford vẫn gây nhiều tranh cãi do phong độ thiếu ổn định.

Hiện tại, Pogba thi đấu cho AS Monaco trong nỗ lực tìm lại đỉnh cao sau thời gian khó khăn. Dù vậy, chấn thương tiếp tục là trở ngại lớn với Pogba khi anh mới chỉ ra sân 4 trận kể từ khi gia nhập đội bóng Ligue 1.

