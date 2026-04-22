Chelsea trả giá vì chuyển nhượng hoang phí

Bốn bản hợp đồng bom tấn trị giá hơn 150 triệu euro đang trở thành biểu tượng cho mùa giải thất bại của Chelsea.

Chelsea từng tin rằng chỉ cần tiếp tục chi tiền, lời giải cho bài toán hàng công sẽ xuất hiện. Nhưng thực tế ở mùa 2025/26 cho thấy ví tiền dày chưa chắc tạo ra đội bóng lớn.

Bốn tân binh đình đám gồm Alejandro Garnacho, Liam Delap, Estevao Willian và Jamie Gittens ngốn hơn 150 triệu bảng, nhưng cộng lại mới chỉ ghi 4 bàn tại Premier League. Với một CLB đặt mục tiêu Champions League như Chelsea, đó là con số không thể chấp nhận.

Điều đáng nói, đây không phải tai nạn nhất thời. Nó phản ánh sự rối loạn kéo dài trong cách xây dựng đội hình của Chelsea dưới kỷ nguyên BlueCo.

Họ mua cầu thủ trẻ, mua cầu thủ tiềm năng, mua cầu thủ có giá trị bán lại trong tương lai, nhưng quên mất điều cơ bản nhất: đội bóng cần người biết tạo khác biệt ngay lập tức trước khi xây dựng giá trị lâu dài.

Bốn canh bạc cùng một lúc

Garnacho được đưa về từ Manchester United với mức phí 40 triệu bảng, mang theo kỳ vọng trở thành ngòi nổ mới ở biên trái. Nhưng thứ Chelsea nhận lại là một cầu thủ thất thường, anh chỉ có một bàn tại Premier League tính đến cuối tháng 4. Tốc độ vẫn còn, sự bùng nổ vẫn lóe lên, nhưng hiệu quả quá ít.

30 triệu bảng cho Delap là lựa chọn cho vị trí trung phong. Chelsea hy vọng sức mạnh và khả năng càn lướt của anh sẽ giải quyết cơn khát bàn thắng. Kết quả là anh chỉ có 1 bàn sau 25 trận. Một tiền đạo mà không tạo được nỗi sợ cho hàng thủ đối phương thì mọi hệ thống chiến thuật phía sau đều trở nên vô nghĩa.

Estevao (30 triệu bảng) là viên ngọc tương lai và thực tế đã có những ấn tượng nhất định, nhưng Chelsea cần hiện tại. Tài năng Brazil có vài khoảnh khắc hứa hẹn ở châu Âu, song chấn thương và sự non kinh nghiệm khiến anh chưa thể gánh vác kỳ vọng lớn lao của NHM.

Gittens cũng không khá hơn dù ngốn của Chelsea tới 50 triệu bảng. Tốc độ và kỹ thuật đều có, nhưng đóng góp đầu ra gần như bằng không. Chelsea đã mua bốn cái tên hấp dẫn trên thị trường, nhưng không mua được một người đủ sức thay đổi cục diện trận đấu.

Sai từ chiến lược, không chỉ sai ở cầu thủ

Vấn đề lớn nhất của Chelsea không nằm ở việc Garnacho hay Delap đá dở vài trận. Sai lầm nằm ở tư duy tuyển dụng. Họ mua quá nhiều cầu thủ cùng mẫu: trẻ, giàu tiềm năng, cần thời gian phát triển. Nhưng một đội bóng lớn không thể chờ cả đội trưởng thành cùng lúc.

Đối thủ vừa đánh bại Chelsea vào rạng sáng 22/4, Brighton & Hove Albion thực hiện chiến lược mua cầu tiềm năng để chờ sự phát triển ổn định, Chelsea lại cố sao chép mô hình ấy với mô hình của một ông lớn. Đó là nghịch lý, vì Brighton có thể kiên nhẫn xếp hạng 8 hoặc hạng 10, Chelsea thì không.

Hậu quả nhãn tiền là đội bóng của Liam Rosenior tụt lại trong cuộc đua top 5, thua liên tiếp 5 trận và đánh mất niềm tin từ chính các khán giả nhà.

Khi 150 triệu bảng chỉ đổi lấy 4 bàn thắng và sự tụt lại so với nhóm đầu, sự giận dữ là điều tất yếu. Chelsea vẫn giàu tiền và tham vọng, nhưng bước đi sai lầm đang khiến họ trả giá đắt cho bài học chuyển nhượng.

Highlights Brighton 3-0 Chelsea Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

