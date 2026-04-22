Chelsea cần Hạng Vũ tới sân cứu nguy ngay lập tức

Thất bại 0-3 trước Brighton vừa qua như một đòn giáng mạnh, đẩy Chelsea chìm sâu vào sự thất vọng tột cùng. Chắc chỉ còn Hạng Vũ mới cứu được Chelsea.

Hà Nhuận Đông vào vai Hạng Vũ đã cổ vũ thành công Thiên Túc.

Trận thua muối mặt rạng sáng 22/4 tước đi niềm kiêu hãnh và trực tiếp hất văng đội chủ sân Stamford Bridge khỏi vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Với vỏn vẹn 48 điểm sau 34 trận đã đấu, đoàn quân áo xanh hiện đang kém chính Brighton 2 điểm và bị đội xếp thứ 5 là Liverpool bỏ xa tới 7 điểm dù "Lữ đoàn đỏ" mới thi đấu 33 trận.

Nguy cơ trượt dài vì bạc nhược

Cánh cửa bước ra sân chơi Champions League danh giá mùa sau coi như đã khép lại hoàn toàn. Thậm chí, tấm vé vớt tham dự đấu trường hạng ba Conference League cũng trở nên vô cùng mong manh khi các đối thủ xếp ngay phía sau như Brentford hay Bournemouth đang bám sát với số điểm ngang bằng nhưng lại thi đấu ít hơn một trận.

HLV Chelsea xin lỗi sau thất bại trước Brighton.

Chứng kiến phong độ thảm hại này, người hâm mộ mới chua xót nhận ra một sự thật phũ phàng. Hóa ra, việc Chelsea dễ dàng để thua 0-3 trước Manchester City ở vòng đấu trước đó hoàn toàn không phải là một nước cờ toan tính nhằm ngáng đường Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Đó đơn giản chỉ là minh chứng rõ nét nhất cho sự yếu kém và bản chất bạc nhược của một tập thể đang rệu rã. Cần nhớ rằng, đây đã là thất bại thứ 5 liên tiếp của đội bóng đang mang trên mình danh xưng mỹ miều là đương kim vô địch thế giới cấp câu lạc bộ.

Từ trên sân cỏ cho đến các dãy ghế khán đài, Chelsea đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng về cả phong độ lẫn niềm tin. Sự phẫn nộ của người hâm mộ đã lên đến đỉnh điểm, thể hiện qua những tiếng la ó gay gắt nhắm thẳng vào ban huấn luyện cũng như giới thượng tầng ban lãnh đạo.

Lối chơi vô hồn và tinh thần rệu rã khiến đội bóng thành London trông giống như một con thuyền mất phương hướng giữa giông bão. Vào lúc này, thứ Chelsea cần nhất chưa hẳn là những bài tập chiến thuật khô khan, mà là một cú hích tinh thần đủ mạnh để đánh thức lòng tự tôn đã ngủ quên.

Để làm được điều đó, họ có lẽ nên nhìn sang phương Đông và học hỏi câu chuyện truyền cảm hứng từ câu lạc bộ Thiên Túc.

Đi tìm "Hạng Vũ" tới cứu Stamford Bridge

Gần đây, giới túc cầu Trung Quốc được một phen xôn xao trước cách làm bóng đá vô cùng độc đáo của CLB Thiên Túc tại giải vô địch tỉnh Giang Tô. Đứng trước một trận đấu vô cùng khó khăn, ban lãnh đạo đội bóng quyết định chơi lớn khi mời nam tài tử Hà Nhuận Đông hóa thân thành nhân vật Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ lừng danh để đến sân khích lệ tinh thần các cầu thủ.

Hình ảnh vị tướng quân oai phong lẫm liệt dẫn đầu 28 kỵ binh dũng mãnh tiến vào sân đấu đã làm bừng bừng ngọn lửa nhiệt huyết của toàn đội Thiên Túc. Nhờ sự hưng phấn tột độ đó, họ thi đấu lột xác và xuất sắc giành chiến thắng trước đối thủ Nam Kinh, một chướng ngại vật vốn luôn được coi là khắc tinh của họ.

Tất nhiên, việc đưa những kỵ binh hay hóa trang thành các vị tướng thời phong kiến vào sân Stamford Bridge là điều không tưởng. Thế nhưng, câu chuyện của Thiên Túc lại mang đến một bài học sâu sắc: Chelsea cũng đang vô cùng khát khao tìm kiếm một "Hạng Vũ". Họ cần một biểu tượng mang tính lịch sử, một tượng đài đại diện cho tinh thần chiến thắng bất diệt quay trở lại tiếp lửa cho đội bóng.

Trong thâm tâm, rất nhiều CĐV Chelsea luôn ao ước tỷ phú Roman Abramovich có thể trở lại nắm giữ chiếc ghế chủ tịch. Ông chính là người kiến tạo nên kỷ nguyên vàng son, nâng tầm Chelsea từ một đội bóng trung bình vươn mình trở thành một siêu cường của bóng đá châu Âu, trong khi giới chủ hiện giờ biến Chelsea từ thế lực siêu cường thành một CLB trung bình. Thế nhưng, xét trên tình hình chính trị hiện tại, giấc mơ đó mãi mãi chỉ là một điều phi thực tế.

Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Chelsea vẫn còn trong tay một phương án khả thi và có thể thực hiện ngay lập tức trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Đó là việc đưa một cựu danh thủ từng thành danh tại CLB về thay thế vị trí của HLV Liam Rosenior.

Thực tế trên sân cỏ đã chứng minh, vấn đề lớn nhất của Chelsea lúc này không nằm ở việc thiếu một nhà chiến thuật lỗi lạc. Băng ghế chỉ đạo đang thực sự cần một nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng, một thủ lĩnh tinh thần đủ sức mang lại cho các cầu thủ sự tự tin và lòng kiêu hãnh, giống hệt như cách Hạng Vũ đã truyền ngọn lửa chiến đấu rực cháy cho các cầu thủ Thiên Túc.

Hà Nhuận Đông diễn lại vai Hạng Vũ trên sân bóng Hà Nhuận Đông gây bùng nổ truyền thông khi tái hiện hình tượng Hạng Vũ trong trận đấu của Túc Thiên gặp Nam Kinh thuộc giải Tô Siêu 2026.