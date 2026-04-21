Xác suất dự Champions League của MU

Chiến thắng trước Chelsea giúp MU tiến rất gần tới mục tiêu trở lại đấu trường Champions League mùa tới.

MU nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Hôm 19/4, "Quỷ đỏ" giành trọn 3 điểm trước Chelsea nhờ pha lập công duy nhất của Matheus Cunha, trong trận đấu được đánh giá là then chốt cho cuộc đua top đầu. Kết quả giúp MU giữ vững vị trí thứ 3 với 58 điểm, tạm thời xếp trên Aston Villa nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Theo mô hình dự báo của Opta Analyst, cơ hội để MU kết thúc mùa giải trong top 5 hiện chạm mốc 98,5%, gần như đảm bảo tấm vé dự Champions League mùa tới. Thậm chí, khả năng họ giữ vị trí thứ 3 cũng ở mức cao, khoảng 44,44%, trong khi Aston Villa bám sát với 40,64%.

Chiến thắng trước Chelsea được xem là bước ngoặt mang tính quyết định. Về lý thuyết, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Aston Villa và Liverpool còn cơ hội vượt lên, nhưng ưu thế hoàn toàn thuộc về thầy trò HLV Michael Carrick. Ngược lại, Chelsea có thể phải hài lòng với suất dự Europa League.

Dù vậy, nội bộ Old Trafford chưa thể hoàn toàn yên tâm. INEOS nhiều khả năng sẽ chờ cho tới khi MU chính thức nằm trong top 5 mới tính đến kế hoạch tiếp theo. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho mùa giải Champions League cũng rục rịch bắt đầu.

Bài toán lớn nhất lúc này nằm ở chiều sâu đội hình. MU cần bổ sung lực lượng để tránh tình trạng quá tải cho các trụ cột nếu trở lại đấu trường châu Âu. Song song đó, tương lai của HLV Carrick cũng sẽ được đưa ra bàn thảo.

Highlights Chelsea 0-1 MU

