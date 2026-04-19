Thua MU khiến Chelsea càng thêm nhớ Abramovich

Thất bại 0-1 trước Manchester United ngay tại Stamford Bridge đẩy sự phẫn nộ của CĐV Chelsea lên nấc thang mới và họ chợt nhớ về Roman Abramovich.

Abramovich là chủ tịch vĩ đại trong mắt nhiều CĐV Chelsea

Những tiếng hô vang "chúng tôi muốn Chelsea của ngày xưa trở lại" xuất hiện từ các cuộc diễu hành trước giờ bóng lăn và nhanh chóng lan rộng khắp các khán đài trong hiệp hai.

Giữa bầu không khí u ám đó, cái tên Roman Abramovich lại được xướng lên đầy da diết, phản ánh sự bất mãn tột độ với hiện tại dưới triều đại của giới chủ người Mỹ.

Cuộc khủng hoảng niềm tin trên sân

Sự bức xúc của người hâm mộ là điều hoàn toàn dễ hiểu khi nhìn vào chuỗi thành tích tệ hại của câu lạc bộ. Chelsea vừa trải qua trận thua thứ 4 liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh mà không thể ghi nổi một bàn thắng nào.

Cơn hạn hán bàn thắng kéo dài gần sáu tiếng rưỡi thi đấu san bằng kỷ lục buồn tồn tại từ tận tháng 11 năm 1912. Suốt một thời gian dài, búa rìu dư luận hướng vào hàng phòng ngự, vị trí thủ môn hay độ tuổi quá trẻ của đội hình, nhưng giờ đây, sự vô hại của hàng công mới là tâm điểm của sự phán xét.

HLV Liam Rosenior thừa nhận đội bóng đang phải đối mặt với một ngọn núi khổng lồ trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Khoảng cách 4 điểm với top 5 đội dẫn đầu, cộng thêm việc thi đấu nhiều hơn một trận so với các đối thủ xếp trên, khiến hy vọng đi châu Âu dần tan biến.

Chelsea ngày càng sa sút.

Việc Rosenior được vội vã đưa về từ CLB đối tác Strasbourg hồi tháng 1 gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ. Ngay cả những CĐV nhiệt thành của đội bóng nước Pháp cũng bay sang Anh để hòa vào dòng người biểu tình cùng người hâm mộ Chelsea, bởi cả 2 bên đều cảm thấy mình là nạn nhân của những quyết định nhân sự vội vã.

Rosenior từng viện cớ rằng ông cần thêm thời gian trên sân tập, nhưng những tuần rảnh rỗi hiếm hoi vừa qua vẫn không thể giúp Chelsea tránh khỏi các thất bại cay đắng trước Manchester City và Manchester United.

Đội bóng trượt dài trên bảng xếp hạng. Nếu vắng mặt tại Champions League mùa sau, đây sẽ là lần thứ 3 trong 4 mùa giải Chelsea trượt ngã khỏi đấu trường vĩ đại nhất châu Âu kể từ khi Todd Boehly và Clearlake Capital tiếp quản.

Chelsea nhớ Abramovich

Khi màn trình diễn trên sân cỏ bế tắc, sự giận dữ tất yếu hướng về giới chủ BlueCo. Cuộc biểu tình trước trận đấu đã thu hút hơn 500 người tham gia, mang theo pháo sáng, biểu ngữ và những tiếng hô vang nhắm thẳng vào Behdad Eghbali cùng Todd Boehly.

Giữa những lời chỉ trích gay gắt, người hâm mộ liên tục gọi tên vị tỷ phú người Nga Abramovich. Dưới triều đại cũ, người hâm mộ quen với tư duy chiến thắng tuyệt đối, nơi những kết quả tồi tệ luôn được giải quyết nhanh gọn và dứt khoát. Sự kiên nhẫn vốn dĩ là thứ rất xa xỉ tại Stamford Bridge, do đó cách quản trị thiếu định hướng hiện tại khiến họ cảm thấy mất niềm tin.

Tình hình tài chính của CLB càng làm tăng thêm sự bi quan. Dù đổ vào thị trường chuyển nhượng khoảng 1,5 tỷ bảng và thu về 750 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, Chelsea vẫn đang nằm trong tầm ngắm giám sát tài chính gắt gao của UEFA. Những khoản lỗ kỷ lục trước thuế vừa được công bố biến việc giành vé dự Champions League thành một mệnh lệnh sống còn về mặt doanh thu.

Ngôi sao trẻ Cole Palmer thẳng thắn thừa nhận mọi thứ sẽ đảo lộn nếu họ vắng mặt ở đấu trường số một châu lục. Tương tự, người đại diện của Enzo Fernandez cũng ẩn ý về sự bất mãn của thân chủ mình nếu CLB thất bại trong mục tiêu lọt vào nhóm dự cúp châu Âu.

Bất chấp sức ép khổng lồ, đồng sở hữu Eghbali vẫn lên tiếng ủng hộ Rosenior và kêu gọi sự kiên nhẫn để xây dựng dự án dài hạn. Ông thừa nhận sự thiếu ổn định trên băng ghế chỉ đạo là nguyên nhân khiến Chelsea sa sút và hứa hẹn sẽ mang về những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn để cân bằng đội hình. Dù vậy, theo các điều khoản trong thỏa thuận mua lại năm 2022, nhóm sở hữu hiện tại không thể bán câu lạc bộ cho đến ít nhất là năm 2032.

Người hâm mộ Chelsea dường như sẽ phải tiếp tục đối diện với thực tại chông gai này trong một thời gian dài. Những tiếng la ó khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cùng với bầu không khí ngày một tĩnh lặng trên các khán đài, là minh chứng rõ rệt cho sự thờ ơ đang gặm nhấm Stamford Bridge.

Khoảng cách giữa di sản huy hoàng của Roman Abramovich và thực tại bế tắc hiện nay khiến trái tim của những người yêu màu xanh thành London thực sự nhức nhối. Abramovich đưa Chelsea từ CLB trung bình lên đỉnh cao, còn giới chủ hiện nay lại biến Chelsea quay trở lại thành 1 CLB trung bình.

Highlights Chelsea 0-1 MU Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD