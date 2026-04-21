MU thắng lớn khi bỏ Garnacho

Manchester United không chỉ thắng Chelsea tại Stamford Bridge, mà còn thắng luôn canh bạc mang tên Alejandro Garnacho.

Có những thương vụ chỉ được đánh giá đúng sau thời gian đủ dài. Với Manchester United, quyết định bán Garnacho cho Chelsea từng gây tranh cãi lớn. Một cầu thủ trẻ, giàu tốc độ, trưởng thành từ học viện và từng được xem là tương lai của CLB lại bị đẩy đi quá sớm.

Nhưng đêm tại Stamford Bridge phơi bày lý do vì sao Old Trafford chấp nhận chia tay.

Garnacho thua vì không chịu lớn

Trong khi Garnacho vật lộn giữa tiếng la ó của chính CĐV đội khách lẫn sự sốt ruột từ khán đài chủ nhà, người thay thế anh là Matheus Cunha ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng quý giá cho MU trong cuộc đua top 4.

Một người chìm trong hỗn loạn. Một người tạo khác biệt bằng khoảnh khắc duy nhất. Bóng đá đôi khi đơn giản đến tàn nhẫn như thế.

Tài năng của Garnacho chưa bao giờ bị nghi ngờ. Cầu thủ người Argentina sở hữu tốc độ, khả năng khuấy đảo và bản năng tạo đột biến hiếm có. Vấn đề nằm ở chỗ anh luôn chơi như thể tài năng ấy đủ để giải quyết mọi thứ.

Tại MU, Garnacho nhiều lần khiến đồng đội thất vọng bởi thói quen sút bóng khi nên chuyền, rê dắt khi cần đơn giản hóa tình huống và đặc biệt là hỗ trợ phòng ngự thiếu ổn định. Một cầu thủ chạy cánh hiện đại không thể chỉ biết tấn công.

Chính vì thế, dưới thời Ruben Amorim, Garnacho dần mất chỗ đứng. Khi anh bị đẩy lên ghế dự bị ở chung kết Europa League mùa trước, dấu chấm hết gần như đã xuất hiện. Những phản ứng từ người thân chỉ càng cho thấy Garnacho chưa thật sự hiểu môi trường đỉnh cao đòi hỏi điều gì.

Sang Chelsea, vấn đề cũ vẫn còn nguyên.

Trước MU, Garnacho vào sân với quyết tâm chứng minh đội bóng cũ sai lầm. Nhưng càng cố, anh càng rối. Tự vấp ngã khi phản công, chuyền hỏng liên tiếp, xử lý màu mè rồi mất bóng. Khán giả Stamford Bridge thở dài, còn CĐV MU tận hưởng từng sai lầm ấy.

Đó không phải một trận đấu tệ đơn lẻ. Nó giống bản tóm tắt về chặng đường Garnacho đang đi: nhiều năng lượng, nhiều cái tôi, nhưng thiếu trưởng thành.

MU chọn đúng người đúng lúc

Ở chiều ngược lại, MU không mua về cái tên hào nhoáng hơn. Họ chọn Cunha, cầu thủ ít ồn ào nhưng đã được kiểm chứng tại Premier League.

Garnacho muốn làm mọi thứ cùng lúc. Cunha chỉ cần làm đúng việc ở đúng thời điểm.

Giá 62,5 triệu bảng không rẻ, nhưng đổi lại là một cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp, hiểu cường độ bóng đá Anh và biết cách tạo tác động ngay lập tức. Khi Bruno Fernandes trao cơ hội gần như giống hệt tình huống Cunha từng bỏ lỡ trước đó, tiền đạo người Brazil dứt điểm gọn gàng để định đoạt trận đấu.

Khoảnh khắc ấy nói lên khác biệt lớn nhất giữa hai cầu thủ: sự điềm tĩnh.

HLV Michael Carrick hiểu điều đó khi yêu cầu Cunha bó vào trung lộ và xuất hiện trước khung thành nhiều hơn. Một đội bóng muốn trở lại đỉnh cao cần những cầu thủ biết tuân thủ cấu trúc, không chỉ sống nhờ cảm hứng.

Bốn năm trước, Garnacho từng được xem là viên ngọc tương lai. Điều đó vẫn có thể đúng nếu anh chịu thay đổi. Nhưng bóng đá đỉnh cao không chờ ai trưởng thành mãi mãi.

Còn MU, sau nhiều năm mắc sai lầm trên thị trường chuyển nhượng, có vẻ lần này đã ra quyết định đúng.

Họ không chỉ bán một cầu thủ tài năng. Họ loại bỏ một vấn đề và thay bằng một lời giải.