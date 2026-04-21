Chelsea tính đặt dấu chấm hết cho Garnacho

  • Thứ ba, 21/4/2026 06:36 (GMT+7)
Chelsea cân nhắc chia tay Alejandro Garnacho sau màn trình diễn gây thất vọng trước MU ngay tại Stamford Bridge.

Trong trận thua MU 0-1 thuộc vòng 33 Premier League hôm 19/4, Garnacho không có tên trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, anh sớm được tung vào sân thay Estevao do cầu thủ này dính chấn thương sau 17 phút thi đấu.

Trước đội bóng cũ, cầu thủ người Argentina hứng chịu những tiếng la ó từ khán đài. Áp lực dường như ảnh hưởng đến Garnacho khi anh không tạo được dấu ấn đáng kể. Garnacho tỏ ra bế tắc, thiếu đột biến và gần như không gây nguy hiểm cho thủ môn Senne Lammens.

Theo Statman Dave, Garnacho để mất bóng tới 15 lần chỉ trong 74 phút có mặt. Đáng chú ý, anh không tung ra nổi cú sút trúng đích nào, không kiến tạo, không ghi bàn và cũng không có quả tạt chính xác nào.

Màn trình diễn nghèo nàn được cho là giọt nước tràn ly. Theo talkSPORT, Chelsea sẵn sàng bán Garnacho ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 với giá khoảng 40 triệu bảng, thậm chí thấp hơn số tiền họ từng chi để chiêu mộ anh từ MU.

Tới thời điểm hiện tại, Garnacho có 8 bàn và 4 kiến tạo sau 39 lần ra sân cho Chelsea. Tuy nhiên, phần lớn các pha lập công đến trước những đối thủ yếu như Wrexham hay Cardiff tại các giải cúp, khiến giá trị chuyên môn bị đặt dấu hỏi.

Highlights Chelsea 0-1 MU Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.

Minh Nghi

0

