Garnacho bị tất cả quay lưng

Màn trình diễn ác mộng trước MU phơi bày tất cả vấn đề của Alejandro Garnacho với phong độ sa sút, áp lực từ khán đài và cả sự cô độc tại chính Chelsea.

Palmer chỉ trích thẳng mặt Garnacho sau bàn thua.

Trong thất bại 0-1 của Chelsea trước MU hôm 19/4, Garnacho trở thành tâm điểm chỉ trích sau tình huống phòng ngự hớ hênh dẫn đến bàn thắng quyết định. Pha bóng bắt nguồn từ đường triển khai bên cánh phải, khi Bruno Fernandes dễ dàng vượt qua Garnacho trước khi căng ngang thuận lợi để Matheus Cunha dứt điểm một chạm, đánh bại thủ môn Sanchez.

Đó là khoảnh khắc bước ngoặt, nhưng cũng là hình ảnh tiêu biểu cho màn trình diễn nhạt nhòa của cầu thủ người Argentina. Không chỉ thất thế trong phòng ngự, Garnacho còn tỏ ra thiếu sắc bén trong các tình huống tranh chấp. Một pha mất bóng trước Casemiro hay tình huống ngã vô duyên ở cột cờ góc càng khiến anh trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội.

Sức ép không chỉ đến từ phía đối thủ. Ngay trên sân, Garnacho còn bị đồng đội Cole Palmer quát thẳng mặt vì kèm Bruno không tốt. Trên khán đài, CĐV Chelsea cũng không ngần ngại la ó chính cầu thủ của mình, trong khi bộ phận fan MU lại hả hê trước màn trình diễn đáng quên của người cũ.

Garnacho đứng lạc lõng sau trận.

Sau trận, những lời bình luận cay nghiệt tiếp tục bủa vây Garnacho. Nhiều người mỉa mai anh chơi bóng như "cầu thủ nghiệp dư", thậm chí ví pha xử lý lỗi là "tình huống hài hước của mùa giải". Sự kỳ vọng dành cho cầu thủ trẻ nhanh chóng chuyển thành thất vọng, và niềm tin từ người hâm mộ Chelsea cũng lung lay dữ dội.

Đáng chú ý hơn cả là hình ảnh Garnacho đứng lạc lõng sau trận đấu. Theo chia sẻ của Patrice Evra, không có đồng đội cũ nào từ MU tiến đến an ủi, trong khi các cầu thủ Chelsea cũng nhanh chóng rời sân, bỏ lại anh một mình giữa áp lực khổng lồ. "Cậu ấy trông như một đứa trẻ lạc mẹ giữa đám đông", Evra nhận xét đầy chua chát.

Thất bại khiến Chelsea xa dần cơ hội dự Champions League, đồng thời đẩy Garnacho vào tình thế khó khăn. Từ một tài năng trẻ được kỳ vọng, anh trở thành tâm điểm của chỉ trích. Và nếu không sớm tìm lại phong độ, tương lai của Garnacho tại Stamford Bridge có thể sẽ mờ mịt hơn bao giờ hết.

Highlights Chelsea 0-1 MU Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD