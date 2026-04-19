Garnacho thất thần

Tiền vệ Alejandro Garnacho có ngày thi đấu đáng quên khi Chelsea nhận thất bại trước chính đội bóng cũ MU trên sân nhà.

Sau khi trận đấu khép lại tại Stamford Bridge với tỷ số 1-0 nghiêng về MU ở vòng 33 Premier League rạng sáng 19/4, một CĐV đã quay lại cảnh các cầu thủ Chelsea nán lại sân để trò chuyện trước khi tiến vào đường hầm.

Đáng chú ý, Garnacho cũng xuất hiện trong đoạn clip. Anh đứng một mình, thẫn thờ nhìn các cầu thủ MU ăn mừng và tiến vào đường hầm. Sau đó, tiền vệ này đến trò chuyện cùng Enzo Fernandez trước khi cùng đi vào phòng thay đồ.

Garnacho gây chú ý.

Garnacho trải qua ngày thi đấu đáng thất vọng. Anh khởi đầu trên ghế dự bị trước khi được HLV Liam Rosenior tung vào sân sau 15 phút do chấn thương của Estevao. Dấu ấn đáng chú ý nhất của Garnacho lại đến từ một tình huống xử lý lỗi ở phút 68, thậm chí bị ví như “pha bóng hài hước của mùa giải”. Tình huống này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ CĐV Chelsea.

Trong 74 phút thi đấu, Garnacho không ghi bàn hay kiến tạo, tạo ra 2 cơ hội và có 3 cú sút nhưng đều không đi trúng đích.

Trong một trận cầu được kỳ vọng là cơ hội để chứng tỏ bản thân trước đội bóng cũ, Garnacho đã để lại nỗi thất vọng lớn. Khi áp lực ngày càng gia tăng, tương lai của cầu thủ này tại Chelsea cũng trở nên cực kỳ mờ mịt.

Chelsea được cho là sẵn sàng để Garnacho ra đi nếu nhận được lời đề nghị khoảng 40 triệu bảng.

Highlights Chelsea 0-1 MU Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.