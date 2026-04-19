Xavi Simons bật khóc, Tottenham chìm sâu

Ngôi sao người Hà Lan, Xavi Simons không giấu nổi thất vọng khi Tottenham đánh rơi chiến thắng trước Brighton ở vòng 33 Premier League tối 18/4 và tiếp tục mắc kẹt trong nhóm xuống hạng.

Xavi Simons không thể giúp Spurs có chiến thắng trước Brighton.

Tottenham Hotspur lại trải qua thêm một đêm cay đắng tại Premier League khi để Brighton & Hove Albion cầm hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng. Kết quả này khiến Spurs tiếp tục đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với 31 điểm sau 33 trận, chưa thể thoát khỏi nhóm ba đội cuối bảng.

Nhân vật để lại nhiều cảm xúc nhất sau trận là Xavi Simons. Tiền vệ người Hà Lan chơi nổi bật, góp dấu giày trong cả hai bàn thắng của đội chủ nhà nhưng vẫn không thể giúp Tottenham giành trọn 3 điểm.

Ở phút 39, Xavi thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Pedro Porro băng vào đánh đầu mở tỷ số cho Spurs. Sau khi Brighton gỡ hòa 1-1 nhờ pha vô-lê đẹp mắt của Kaoru Mitoma trong thời gian bù giờ hiệp một, Xavi tiếp tục tỏa sáng ở phút 77.

Nhận bóng ngoài vùng cấm, cựu cầu thủ RB Leipzig xử lý gọn gàng rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc, đưa Tottenham vượt lên 2-1 trong tiếng reo hò của khán giả nhà. Đó tưởng như là bàn thắng mang ý nghĩa giải cứu mùa giải cho đội bóng Bắc London.

Tuy nhiên, bi kịch lại đến vào phút 90+5. Kevin Danso để mất bóng trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Georginio Rutter dứt điểm gỡ hòa 2-2 cho Brighton. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, máy quay ghi lại hình ảnh Xavi Simons ôm đầu, kéo áo che mặt rồi gần như bật khóc vì thất vọng. Những khung hình ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Phản ứng của Xavi cho thấy mức độ nặng nề mà Tottenham đang đối mặt. Chỉ còn 5 vòng đấu, Spurs vẫn nằm trong khu vực xuống hạng và nguy cơ rời Premier League lần đầu kể từ năm 1977 ngày càng rõ ràng.

Trong bối cảnh đội bóng liên tục đánh rơi điểm số ở thời khắc quyết định, tinh thần toàn đội cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Với Xavi Simons, anh đã làm gần như mọi thứ có thể trong trận đấu này. Nhưng với Tottenham lúc này, nỗ lực cá nhân dường như vẫn chưa đủ để kéo cả tập thể ra khỏi khủng hoảng.