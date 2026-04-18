Cú hích cho Tottenham

HLV Roberto De Zerbi chọn cách tiếp cận rất khác khi khơi dậy tinh thần của các cầu thủ Tottenham thay vì thay đổi chiến thuật.

HLV De Zerbi tuyên bố trả tiền ăn cho mỗi tuần nếu Tottenham giành chiến thắng.

Chiến lược gia người Italy cho rằng vấn đề lớn nhất của Spurs không nằm ở chuyên môn, mà ở tâm lý thi đấu. Ông nhìn thấy hình ảnh quen thuộc từng ám ảnh tuyển Anh. Đó là những cầu thủ bị đè nặng bởi áp lực đến mức đánh mất chính mình.

Theo De Zerbi, để trụ hạng, Tottenham cần mạnh mẽ hơn về tinh thần, đoàn kết hơn và tin vào chính mình.

"Chúng tôi không cần cải thiện cách chơi bóng. Điều quan trọng là bản lĩnh, sự gắn kết và niềm tin vào CLB", ông nhấn mạnh trước trận tiếp Brighton trên sân nhà vào tối 18/4. Đối thủ hiện bỏ cách Spurs tới 16 điểm trên bảng xếp hạng.

Thay vì nhồi nhét chiến thuật trong thời gian ngắn ngủi còn lại, De Zerbi tập trung giảm áp lực cho học trò. Ông thậm chí đưa toàn đội đi ăn tối tại London để tạo sự gắn kết. Đặc biệt, De Zerbi tuyên bố sẽ trả tiền ăn mỗi tuần nếu đội giành chiến thắng.

Dù nổi tiếng cá tính và nóng nảy, De Zerbi khẳng định sẽ không thay đổi con người. Tuy nhiên, ông sẽ điều chỉnh cách truyền tải để giúp cầu thủ lấy lại niềm tin. Trong bối cảnh nhiều chờ đợi cú sốc Spurs xuống hạng, De Zerbi lại xem đó là động lực. Ông hiểu rằng, Tottenham cần nhiều hơn chiến thuật. Thứ họ cần là bản lĩnh.

Nhậm chức vào đầu tháng sau khi Igor Tudor rời đi, De Zerbi tiếp quản một tập thể khủng hoảng. Trận ra mắt là thất bại 0-1 trước Sunderland, cùng với việc Cristian Romero dính chấn thương nặng nghỉ hết mùa. Spurs hiện kém vị trí an toàn 2 điểm.

Tottenham hứng chịu cú sốc khi để thua Sunderland 0-1, qua đó đối mặt với viễn cảnh rớt hạng sau vòng 32 Premier League hôm 12/4.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD