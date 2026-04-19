Mazraoui tắc bóng đẳng cấp ngay trong chân Garnacho

  • Chủ nhật, 19/4/2026 05:51 (GMT+7)
Noussair Mazraoui trở thành điểm sáng của MU với pha phòng ngự chất lượng trước Chelsea tại Stamford Bridge rạng sáng 19/4.

Pha tắc bóng điểm 10 của Mazraoui.

Tình huống diễn ra ở phút 82 khi Alejandro Garnacho nhận bóng bên cánh và chuẩn bị tăng tốc vào khoảng trống khu cấm địa của MU. Cầu thủ tấn công của Chelsea được kỳ vọng tạo ra đột biến khi hàng thủ MU phải lùi sâu chống đỡ sức ép. Tuy nhiên, Mazraoui đọc tình huống từ rất sớm.

Hậu vệ người Morocco chọn đúng thời điểm lao vào, thực hiện pha tắc bóng chính xác để lấy bóng ngay trong chân Garnacho. Đó là một pha xử lý gọn gàng và đẳng cấp ở thời khắc nhạy cảm, đặc biệt là khi nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện trận đấu.

Pha can thiệp của Mazraoui lập tức nhận sự hưởng ứng từ đồng đội và khán giả đội khách. Trong bầu không khí nóng bỏng tại Stamford Bridge, Mazraoui cho thấy sự điềm tĩnh đáng giá của một cầu thủ giàu kinh nghiệm dù phải chơi trái sở trường.

Trước đó, Manchester United liên tục đối mặt sức ép từ những pha chuyển trạng thái nhanh của Chelsea. Chỉ cần Garnacho vượt qua, đội chủ nhà có thể mở ra cơ hội rõ rệt trước khung thành.

Trước trận, MU gặp khủng hoảng hàng thủ khi các trung vệ lần lượt vắng mặt vì chấn thương hoặc án phạt. HLV Michael Carrick đành phải xếp Mazraoui đá cặp trung vệ cùng sao trẻ Ayden Heaven và mang lại hiệu quả vượt mức kỳ vọng.

Nỗ lực phòng ngự của Mazraoui được đền đáp xứng đáng khi MU giữ vững tỷ số 1-0 và giành chiến thắng ngay trên sân khách. Với thắng lợi này, MU tiến gần đến chiếc vé dự Champions League mùa sau, khi hơn đội xếp thứ 6 là Chelsea tới 10 điểm.

HLV Rosenior: 'Chelsea áp đảo MU từ đầu tới cuối'

HLV Liam Rosenior tỏ ra thất vọng, đồng thời khẳng định Chelsea chơi hay hơn dù thua 0-1 trước MU thuộc vòng 33 Premier League rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội).

1 giờ trước

Bruno Fernandes đi vào lịch sử MU

Bruno Fernandes tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh khi giúp MU hạ Chelsea 1-0 thuộc vòng 33 Premier League rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội).

1 giờ trước

Fernandez bị trừng phạt trong trận thua MU

Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), Enzo Fernandez bị tước băng đội trưởng khi Chelsea thua MU 0-1 thuộc vòng 33 Premier League.

1 giờ trước

Highlights Chelsea 0-1 MU Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Đào Trần

Mazraoui Noussair Mazraoui Ayden Heaven Alejandro Garnacho Chelsea MU Manchester United

