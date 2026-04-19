HLV Rosenior: 'Chelsea áp đảo MU từ đầu tới cuối'

HLV Liam Rosenior tỏ ra thất vọng, đồng thời khẳng định Chelsea chơi hay hơn dù thua 0-1 trước MU thuộc vòng 33 Premier League rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội).

"Chúng tôi kiểm soát thế trận từ phút đầu đến cuối. Nếu nhìn những gì diễn ra, Chelsea là đội vượt trội hoàn toàn", HLV Rosenior chia sẻ sau trận. Ông thừa nhận thất bại theo cách như vậy là cực kỳ đáng thất vọng, nhất là khi đội chủ nhà tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng không thể tận dụng.

Thống kê cho thấy Chelsea tung ra tới 21 cú dứt điểm, so với chỉ 4 của MU, kiểm soát 60% thời lượng bóng và có 40 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương, gấp 4 lần đội khách. Dù vậy, sự kém hiệu quả trong khâu dứt điểm khiến họ phải trả giá đắt.

Bàn thua duy nhất của trận đấu càng khiến Rosenior tiếc nuối. Ông cho rằng đó gần như là cú sút trúng đích duy nhất của MU ở thời điểm Chelsea chỉ còn 10 người trên sân do Wesley Fofana điều trị chấn thương. "Ở đẳng cấp này, bạn không được phép mất tập trung dù chỉ một khoảnh khắc", ông nhấn mạnh.

Đáng chú ý, hàng thủ chắp vá của MU với những cái tên như Ayden Heaven và Noussair Mazraoui vẫn đứng vững trước sức ép liên tục từ Chelsea.

Thất bại khiến Chelsea nối dài chuỗi 4 trận thua liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi bàn thắng nào. Khoảng cách giữa họ và MU bị nới rộng lên 10 điểm, trong khi cơ hội cạnh tranh vé dự Champions League ngày càng trở nên mong manh.

Dù vậy, Rosenior vẫn giữ niềm tin khi tuyên bố Chelsea hoàn toàn có thể cán đích trong top 5 nếu cải thiện khả năng tận dụng cơ hội ở giai đoạn còn lại của mùa giải.

Highlights Chelsea 0-1 MU

