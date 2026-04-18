Messi đối mặt vụ kiện triệu đô tại Mỹ

  • Thứ bảy, 18/4/2026 12:45 (GMT+7)
Lionel Messi cùng Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) bị kiện tại Florida sau loạt trận giao hữu gây tranh cãi hồi tháng 10 năm ngoái.

Một rắc rối pháp lý bất ngờ đang bủa vây Lionel Messi và AFA khi công ty VID Music Group (VMG) chính thức đệ đơn kiện tại bang Florida, Mỹ. Nguyên đơn cho rằng họ thiệt hại gần 7 triệu USD vì những cam kết không được thực hiện trong chuyến du đấu gần nhất của đội tuyển Argentina.

Vụ việc bắt nguồn từ đợt FIFA Days tháng 10, khi Argentina đá giao hữu với Venezuela tại Miami và Puerto Rico tại Fort Lauderdale. Theo hồ sơ kiện tụng, sự góp mặt của Messi được bảo đảm bằng hợp đồng ở cả hai trận đấu.

Tuy nhiên, thủ quân tuyển Argentina không ra sân phút nào trước Venezuela. Hệ quả là trận đấu này chỉ thu hút khoảng 15.000 khán giả tại Hard Rock Stadium, trong khi sân vận động có sức chứa lên tới 65.000 chỗ.

VMG cho rằng sự vắng mặt của ngôi sao lớn nhất đội tuyển khiến giá trị thương mại của sự kiện sụt giảm nghiêm trọng.

Tranh cãi càng lớn hơn khi trong thời gian đội tuyển tập trung, Messi lại ra sân cho Inter Miami CF tại MLS. Theo phía nguyên đơn, điều đó tác động trực tiếp tới hoạt động quảng bá cũng như doanh thu bán vé của chuỗi trận giao hữu.

Đơn kiện được nộp lên Tòa án Tư pháp số 11 của hạt Miami-Dade, gồm 10 nội dung tố cáo. VMG cáo buộc họ bị thuyết phục đầu tư bằng những cam kết thương mại sai lệch.

Messi anh 1

Một phần đơn khiếu nại của VMG được đăng tải hôm 16/4.

Người đại diện VMG là doanh nhân Javier Fernandez, còn được biết đến với biệt danh Javier Voltaje. Ông từng xuất hiện cùng Chủ tịch AFA Claudio Tapia trong các bài đăng quảng bá loạt trận, nhưng những nội dung này hiện đã bị gỡ khỏi mạng xã hội.

VMG cũng xác nhận sẽ tổ chức họp báo vào ngày 21/4 tại Coral Gables để công bố thêm bằng chứng và lộ trình pháp lý tiếp theo.

Vụ kiện này có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể tới cách Argentina tổ chức các chuyến du đấu tại Bắc Mỹ trong tương lai, nhất là khi Lionel Messi vẫn là tâm điểm hút khán giả lớn nhất của đội tuyển.

Messi giúp CLB Tây Ban Nha đổi đời

Thương vụ Lionel Messi mua lại UE Cornelle tạo cơn địa chấn truyền thông, đưa đội bóng nhỏ xứ Catalan tiếp cận hàng trăm triệu người hâm mộ toàn cầu.

6 giờ trước

Messi thâu tóm CLB Tây Ban Nha

Siêu sao Lionel Messi tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ngoài sân cỏ khi trở thành chủ sở hữu của UE Cornella, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Ba Tây Ban Nha.

30:1803 hôm qua

Nói Messi là số một, cựu danh thủ bị Ronaldo hủy theo dõi

Cựu danh thủ Gary Lineker tiết lộ việc bị Cristiano Ronaldo bỏ theo dõi trên Instagram xuất phát từ quan điểm đánh giá Lionel Messi là cầu thủ vĩ đại nhất.

40:2415 hôm qua

Messi tiếp tục tỏa sáng, Inter Miami chia điểm đáng tiếc Messi vẫn thể hiện đẳng cấp khi đóng góp 1 kiến tạo trong trận hòa 2-2 giữa Inter Miami với New York RB tại MLS sáng 12/4. Trận hòa này khiến Messi và các đồng đội chưa thể thắng trên sân nhà mới.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.

Đào Trần

