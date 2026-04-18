Messi giúp CLB Tây Ban Nha đổi đời

Thương vụ Lionel Messi mua lại UE Cornelle tạo cơn địa chấn truyền thông, đưa đội bóng nhỏ xứ Catalan tiếp cận hàng trăm triệu người hâm mộ toàn cầu.

CLB Cornelle tăng vọt lượng follow trên mạng xã hội.

Ngôi sao người Argentina trở thành chủ sở hữu mới của Cornelle trong thông báo gây bùng nổ hôm 18/4. Thông tin ngay lập tức tạo hiệu ứng dây chuyền trên mạng xã hội. Chỉ sau hơn 24 giờ, lượng người theo dõi của Cornella tăng vọt.

Đến sáng 18/4, CLB vượt mốc 356.000 người theo dõi trên Instagram và gần 50.000 trên nền tảng X, so với lần lượt chỉ hơn 39.000 và 21.000 trước đó. Đáng chú ý, chính Messi công khai trình làng Cornella tới hơn 512 triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân, khi chia sẻ bài đăng thông báo trở thành lãnh đạo đội bóng.

Tại địa phương, sự kiện được chào đón như ngày hội. Thị trưởng Antonio Balmon gọi đây là một ngày tuyệt vời, đồng thời tin tưởng dự án của Messi sẽ giúp đội bóng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Với động thái này, cựu sao Barcelona tiếp tục thắt chặt mối liên kết với bóng đá Catalonia, mở ra một chương mới đầy tham vọng cho Cornella.

Dù chưa trực tiếp xuất hiện tại cơ sở của CLB, sức hút từ tên tuổi của Messi lập tức nâng tầm đội bóng. Cornella tăng trưởng chóng mặt về truyền thông và được kỳ vọng tiến xa về chuyên môn. Những người lạc quan nhất thậm chí mơ về viễn cảnh derby xứ Catalonia giữa Cornella và Espanyol hoặc Barcelona tại La Liga, thậm chí xa hơn là sân chơi Champions League.

Tất nhiên, hành trình phía trước còn dài và nhiều thử thách. Tuy vậy, với sự hậu thuẫn từ Messi và ê-kíp của anh, Cornella có cơ sở để tin vào một tương lai bứt phá, từ một đội bóng nhỏ trở thành cái tên đáng chú ý trên bản đồ bóng đá Tây Ban Nha.

