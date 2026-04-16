Nói Messi là số một, cựu danh thủ bị Ronaldo hủy theo dõi

Cựu danh thủ Gary Lineker tiết lộ việc bị Cristiano Ronaldo bỏ theo dõi trên Instagram xuất phát từ quan điểm đánh giá Lionel Messi là cầu thủ vĩ đại nhất.

Lineker luôn đánh giá Messi cao hơn Ronaldo.

Chia sẻ trên podcast The Rest Is Football, Lineker nói nửa đùa nửa thật: "Ronaldo không thích tôi lắm. Tôi không làm gì khiến cậu ấy phật ý, ngoài việc luôn thành thật và cho rằng Messi là cầu thủ vĩ đại hơn. Và rồi cậu ấy bỏ theo dõi tôi. Nhưng không sao, tôi sẽ vượt qua thôi".

Phát biểu của Lineker khiến bộ đôi cựu danh thủ Alan Shearer và Micah Richards bật cười. Lineker thậm chí còn nhắn nhủ tới Ronaldo: "Tôi vẫn luôn thích cậu ấy. Chúng tôi gặp nhau nhiều lần. Tôi biết cậu ấy không hài lòng về tôi, nhưng điều đó ổn. Cristiano, hãy gọi cho tôi nhé, chúng ta lại làm bạn".

Cuộc tranh luận "GOAT" giữa Messi và Ronaldo kéo dài gần 2 thập kỷ, từ thời 2 siêu sao còn đối đầu trong màu áo Barcelona và MU. Messi hiện sở hữu 8 Quả bóng vàng, trong khi Ronaldo có 5 danh hiệu, nhưng lại nhỉnh hơn về số bàn thắng và sắp chạm mốc 1.000 pha lập công.

Trước đó, Lineker từng gây tranh cãi khi đưa ra "Mount Rushmore" của bóng đá thế giới (tạm dịch: 4 tượng đài vĩ đại nhất - PV) với 4 cái tên gồm Pele, Diego Maradona, Messi và Ronaldo Nazario, nhưng không có Ronaldo.

Dù vậy, Lineker luôn giữ quan điểm nhất quán: "Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại trong mắt tôi". Và rõ ràng, phát ngôn đó không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận, đặc biệt với Ronaldo.

