Ronaldo tiến gần tới chức vô địch lịch sử

Sáng 16/4 (giờ Hà Nội), Al-Nassr giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Al-Ettifaq thuộc vòng 29 Saudi Pro League.

Ronaldo có cơ hội gặt hái danh hiệu chính thức đầu tiên ở châu Á.

Trên sân Al-Awwal Park, đội bóng của HLV Jorge Jesus nhập cuộc đầy chủ động với mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố vị thế trong cuộc đua vô địch. Áp lực sớm được tạo ra dồn dập về phía khung thành đội khách, trong đó Sadio Mane suýt mở tỷ số nhưng bị cản phá ngay trên vạch vôi.

Bước ngoặt đến ở phút 31. Sau tình huống dứt điểm của Cristiano Ronaldo bị thủ môn Marek Rodak cản phá, Kingsley Coman lập tức có mặt đúng lúc để đá bồi vào lưới trống, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công có chỉ số kỳ vọng bàn thắng (xG) lên tới 0,98, phản ánh sự chính xác trong khả năng chọn vị trí của cầu thủ người Pháp.

Dù kiểm soát thế trận, Al-Nassr vẫn bỏ lỡ thêm nhiều cơ hội. Ronaldo có ít nhất một tình huống đưa bóng tìm đến khung gỗ, trong khi Joao Felix và Sadio Mane đều không thể tận dụng các pha dứt điểm thuận lợi để kết liễu trận đấu sớm hơn.

Sang hiệp hai, Al-Ettifaq vùng lên mạnh mẽ với các cơ hội của Georginio Wijnaldum và Moussa Dembele, nhưng thủ môn Bento đã có ngày thi đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua quan trọng, giữ vững lợi thế cho đội chủ nhà.

Ronaldo có ngày thi đấu hơi kém duyên.

Thống kê sau trận cho thấy sự áp đảo toàn diện của Al-Nassr với chỉ số xG lên tới 3,14, trong khi đối thủ gần như không tạo ra khác biệt đáng kể trong khâu dứt điểm. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn là tâm điểm khi tung ra 7 cú sút nhưng không thể ghi bàn, khép lại một trận đấu thiếu may mắn.

Dù vậy, quan trọng là Al-Nassr có 3 điểm. Kết quả giúp Al-Nassr nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên 8 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận, qua đó tiến thêm một bước dài trong cuộc đua vô địch. Đây cũng là cú hích tinh thần lớn cho tham vọng giành danh hiệu quốc nội đầu tiên kể từ mùa 2018/19.

Với cá nhân Ronaldo, đó sẽ là chức vô địch đầu tiên tại châu Á, đánh dấu cột mốc lịch sử trong hành trình sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

