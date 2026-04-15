Henry: 'Yamal hay như Ronaldo, không biết sợ hãi'

Thierry Henry khen ngợi Lamine Yamal, đồng thời so sánh tài năng trẻ của Barcelona với Cristiano Ronaldo.

Dù Barcelona dừng bước ở tứ kết Champions League với thất bại 2-3 trước Atletico Madrid sau 2 lượt trận, Yamal vẫn là điểm sáng lớn nhất. Phát biểu trên sóng CBS, Henry nhấn mạnh Yamal sở hữu thứ bản lĩnh hiếm thấy ở độ tuổi rất trẻ, làm gợi nhớ đến hình ảnh của Ronaldo trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

"Đây là điều mà một Cristiano Ronaldo trẻ từng làm. Họ nói rất tự tin và sau đó chứng minh trên sân", Henry nhận xét. "Yamal nói rằng cậu ấy có thể gánh vác Barcelona và chỉ ít phút sau đã ghi bàn. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự không sợ hãi. Cậu ấy chơi bóng với sự tự tin, sáng tạo và chững chạc vượt xa tuổi 18".

Henry cũng nhấn mạnh Yamal luôn chủ động trong lối chơi, không trốn tránh áp lực mà ngược lại còn tìm bóng và tạo ra khác biệt trong những thời khắc quan trọng. Theo ông, đây là dấu hiệu của một ngôi sao lớn trong tương lai.

Yamal chạm mốc 40 bàn thắng và kiến tạo trong mùa giải, phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng lớn tại Barcelona. Dù đội bóng xứ Catalonia trải qua trận thứ 15 liên tiếp không giữ sạch lưới ở Champions League, Yamal tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Henry kết luận rằng nếu duy trì thái độ và sự chăm chỉ hiện tại, Yamal hoàn toàn có thể vươn tới đẳng cấp của những huyền thoại, thậm chí trở thành một trong những cầu thủ hay nhất thế giới.

Hiện tại, Barcelona hết mục tiêu ở châu Âu và dồn toàn lực cho La Liga. Họ đang dẫn đầu với khoảng cách 9 điểm so với Real Madrid, qua đó hướng tới chức vô địch thứ 2 liên tiếp.