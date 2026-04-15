Lookman hạ thấp Yamal: 'Không phải Ronaldo'

Ademola Lookman gây chú ý khi thẳng thắn cho rằng Lamine Yamal không đủ tầm để khiến đội của anh phải thay đổi cách phòng ngự.

Ademola Lookman, tác giả bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Atletico Madrid trước Barcelona, tạo nên tranh luận sau trận đấu khi đáp trả phát biểu trước đó của Lamine Yamal, người từng bày tỏ mong muốn được kèm 1 đấu 1 trên sân.

Không vòng vo, Lookman khẳng định đội của anh không cần chuẩn bị riêng cho tài năng trẻ của Barcelona. “Chúng tôi không có kế hoạch đặc biệt nào cho Yamal. Cậu ấy không phải Ronaldo”, tiền đạo này nói sau trận tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 15/4, nơi Atletico thua 1-2 nhưng vẫn đi tiếp nhờ tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận.

Phát biểu của Lookman không chỉ mang tính khiêu khích, mà còn hé lộ cách tiếp cận chiến thuật rất rõ ràng. Theo anh, ban huấn luyện lựa chọn cách phòng ngự đơn giản, không dành sự ưu tiên đặc biệt cho Yamal.

Người được Lookman nhắc đến là Diego Simeone, tức HLV trưởng, sử dụng những trận đấu của Cristiano Ronaldo làm tư liệu chuẩn bị. Thông điệp đưa ra rất rõ: nếu có thể kiểm soát một cầu thủ ở đẳng cấp như Ronaldo, thì việc khóa chặt Yamal không phải nhiệm vụ quá khó khăn.

Thực tế trên sân phần nào phản ánh đúng tuyên bố này. Yamal không tạo ra ảnh hưởng lớn như kỳ vọng và thường xuyên bị theo sát bởi một hậu vệ. Không có những khoảng trống quen thuộc, cầu thủ trẻ này gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Lookman nhấn mạnh rằng trọng tâm của đội không nằm ở việc ngăn chặn một cá nhân, mà là khai thác điểm yếu tâm lý của đối thủ. “Chúng tôi tập trung nhiều hơn vào việc khiến họ phải nhận thêm thẻ đỏ”, anh nói.

Chi tiết này cho thấy một toan tính khác: thay vì chỉ phòng ngự, đội bóng của Lookman chủ động đẩy đối thủ vào trạng thái căng thẳng, dễ mắc sai lầm. Và thực tế, kế hoạch đó đã mang lại hiệu quả.

Phát biểu của Lookman vì thế không đơn thuần là một lời nhận xét cá nhân. Nó phản ánh cách nhìn thẳng thắn về sự khác biệt đẳng cấp, đồng thời cho thấy bóng đá đỉnh cao không chỉ được quyết định bởi kỹ năng, mà còn bởi cách tiếp cận và bản lĩnh trong những trận cầu lớn.