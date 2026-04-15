HLV Simeone làm nên lịch sử

HLV Diego Simeone tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại tại Atletico Madrid khi lập cột mốc lịch sử sau khi loại Barcelona ở tứ kết Champions League.

HLV Diego Simeone giúp Atletico vào bán kết Champions League. Ảnh: Reuters.

Dù để thua 1-2 ở lượt về trên sân Metropolitano rạng sáng 15/4, Atletico vẫn giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận. Kết quả này giúp Simeone trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử CLB đạt 15 chiến thắng ở các cặp đấu knock-out tại Champions League, thành tích vượt trội so với bất kỳ người tiền nhiệm nào.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Argentina, đội bóng thành Madrid đã 4 lần góp mặt ở bán kết Champions League vào các năm 2014, 2016, 2017 và nay là 2026.

Phát biểu sau trận, HLV Simeone bày tỏ cảm xúc phấn khích: “Đã 14 năm tôi ở đây và mỗi lần nhìn đội bóng thi đấu, tôi vẫn thấy xúc động. Chúng tôi thay đổi rất nhiều cầu thủ, nhiều lần làm lại từ đầu, nhưng vẫn có mặt trong top 4 đội mạnh nhất châu Âu”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc đánh bại Barcelona chưa bao giờ là điều dễ dàng: “Chúng tôi từng đối đầu với Barcelona của Lionel Messi, và giờ là thế hệ của Lamine Yamal. Nhưng chúng tôi vẫn làm được”.

Trước những ý kiến cho rằng Atletico chơi phòng ngự tiêu cực, chiến lược gia người Argentina phản bác khi khẳng định đội bóng của ông đang ngày càng hoàn thiện lối chơi tấn công.

Ở bán kết Champions League, Atletico sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Arsenal và Sporting CP.

