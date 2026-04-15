Cú bỏ bóng của Dembele khiến Liverpool sụp đổ

Ousmane Dembele sắm vai người hùng trong chiến thắng 2-0 của PSG trước Liverpool ở trận tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 15/4.

Dembele rực sáng trước Liverpool. Ảnh: Reuters.

Phút 71 trên sân Anfield, khi thế trận đang giằng co căng thẳng, Dembele phá vỡ sự cân bằng nhờ chuỗi pha xử lý khéo léo và hiệu quả. Nhận đường chuyền từ đồng đội, anh bỏ bóng tinh tế cho Khvicha Kvaratskhelia trước khi nhận lại và tổ chức một pha phản công chớp nhoáng.

Sau khi xâm nhập khu vực gần vùng cấm, Dembele tiếp tục nhận lại bóng từ Kvaratskhelia, thực hiện động tác giả đánh lừa Alexis Mac Allister của Liverpool rồi tung cú sút chìm mở tỷ số cho PSG.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ ca ngợi chuỗi pha xử lý kỹ thuật và hiệu quả của Dembele. Một tài khoản viết: “Liverpool làm tốt nhiệm vụ phong tỏa PSG trong hơn nửa thời gian thi đấu, nhưng Dembele làm đảo lộn tất cả”. Một cổ động viên khác bình luận: “Dembele cho thấy vì sao cậu ấy giành Quả bóng vàng”.

Trước khi trận đấu khép lại, Dembele ghi thêm một bàn thắng để ấn định tỷ số 2-0 cho PSG, qua đó giúp đại diện nước Pháp giành vé vào bán kết Champions League.

Sau trận, Dembele được ban tổ chức trao giải Cầu thủ hay nhất trận. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp có hành động đáng chú ý khi trao lại danh hiệu này cho HLV Luis Enrique.

Tính từ đầu mùa, Dembele ghi 16 bàn và có 9 kiến tạo sau 36 trận trên mọi đấu trường. Dù không có phong độ ghi bàn bùng nổ như mùa trước, chân sút người Pháp vẫn biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng.

Đối thủ của PSG tại bán kết Champions League sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Bayern Munich và Real Madrid.

