Tiền đạo Raphinha thể hiện sự bức xúc sau khi Barcelona bị loại khỏi Champions League bởi Atletico Madrid ở vòng tứ kết.

Raphinha khiến CĐV Atletico phẫn nộ. Ảnh: Reuters.

Dù không thể ra sân vì chấn thương, Raphinha vẫn có mặt tại Madrid để theo dõi trận lượt về trên sân Metropolitano. Barcelona giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu này nhưng vẫn bị loại vì thua với tổng tỷ số 2-3.

Sau khi trận đấu khép lại, Raphinha tiến đến chào các cổ động viên Barcelona có mặt trên khán đài. Khi bị một nhóm CĐV Atletico gần đó mỉa mai và la ó, tiền đạo người Brazil thực hiện động tác tay kèm theo nụ cười đầy ẩn ý.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, hành động này mang hàm ý mỉa mai rằng Atletico sẽ sớm bị loại khỏi Champions League ngay ở vòng tiếp theo, nơi đội bóng Tây Ban Nha chạm trán Arsenal hoặc Sporting CP.

Phát biểu sau trận, Raphinha cũng bày tỏ sự giận dữ về công tác trọng tài. Anh cho biết: “Trận đấu này là một vụ cướp. Trọng tài mắc quá nhiều sai lầm, có những quyết định thật khó hiểu. Atletico phạm lỗi rất nhiều nhưng không bị xử phạt xứng đáng”.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 79 khi trung vệ Eric Garcia nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Alexander Sorloth, khiến Barcelona không còn cơ hội lật ngược tình thế. Quyết định này khiến Raphinha nổi giận, khi anh cho rằng đội bóng của mình đã bị xử ép.

Ngoài tình huống thẻ đỏ, Barcelona cũng từng yêu cầu hưởng phạt đền sau pha va chạm với Dani Olmo trong hiệp một nhưng không được chấp nhận. Đây là trận thứ hai liên tiếp đội bóng xứ Catalonia phản ứng gay gắt với công tác trọng tài tại Champions League, sau khi đơn khiếu nại của họ gửi lên UEFA trước đó bị bác bỏ.

HLV Hansi Flick cũng chia sẻ quan điểm tương tự khi cho rằng Barcelona xứng đáng đi tiếp. “Chúng tôi chơi một hiệp một tuyệt vời và lẽ ra phải ghi thêm bàn thắng. Nhìn tổng thể hai lượt trận, chúng tôi xứng đáng có mặt ở bán kết”, ông nói.

Sau khi bị loại khỏi Champions League, Barcelona chỉ còn mục tiêu duy nhất là bảo vệ ngôi vương tại La Liga.

