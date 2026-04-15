Khoảnh khắc cảm xúc của Griezmann

  • Thứ tư, 15/4/2026 09:07 (GMT+7)
Rạng sáng 15/4, Antoine Griezmann tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng trong màu áo Atletico Madrid ở đấu trường châu lục.

Trên sân sân Metropolitano, Griezmann góp công giúp Atletico Madrid vượt qua Barcelona với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận tứ kết Champions League. Ngay sau khi ăn mừng cùng toàn đội, tiền đạo người Pháp bất ngờ tách khỏi đám đông, tiến về phía khán đài.

Tại đó, anh một mình nhảy múa, hát vang cùng các cổ động viên trong bầu không khí cuồng nhiệt. Không còn là một ngôi sao giữa sân cỏ, Griezmann hòa mình như một người hâm mộ thực thụ, tận hưởng từng khoảnh khắc như thể đó là lần cuối cùng.

Hình ảnh càng trở nên đặc biệt trong bối cảnh chân sút 35 tuổi bước vào những ngày cuối cùng tại Atletico. Hôm 24/3, Griezmann đạt thỏa thuận gia nhập Orlando City theo bản hợp đồng 2 năm, kèm tùy chọn gia hạn. Thương vụ sẽ hoàn tất khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 mở cửa.

Trước Barcelona, Griezmann không phải là nhân vật nổi bật nhất, nhưng để lại dấu ấn rõ nét. Trong 76 phút góp mặt, anh tung ra 2 cú sút, tạo ra 1 cơ hội ngon ăn cùng 3 đường chuyền quyết định. Ngoài ra, tiền đạo này còn tích cực hỗ trợ phòng ngự với 2 pha tắc bóng thành công và 1 lần phá bóng, được Sofa Score chấm 6,8 điểm.

Griezmann chuẩn bị rời châu Âu với bảng thành tích đồ sộ. Ở cấp CLB, anh vô địch Europa League, Siêu cúp châu Âu và nhiều danh hiệu quốc nội. Trên bình diện quốc tế, Griezmann là nhân tố chủ chốt giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 và giành ngôi á quân World Cup 2022.

Minh Nghi

