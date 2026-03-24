Griezmann ra mắt CLB mới

Tối 24/3 (giờ Hà Nội), CLB Orlando City thng6 báo đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Antoine Griezmann từ Atletico Madrid.

Griezmann trở thành người của Orlando City.

Griezmann ký hợp đồng theo diện "Designated Player" (nằm ngoài lương trần MLS) có thời hạn 2 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Thương vụ vẫn cần hoàn tất các thủ tục như kiểm tra y tế, giấy chuyển nhượng quốc tế và visa lao động trước khi có hiệu lực.

Ngôi sao 35 tuổi sẽ hoàn tất mùa giải hiện tại cùng Atletico Madrid trước khi gia nhập đội bóng MLS vào ngày 13/7, thời điểm kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 mở cửa.

Chia sẻ trong ngày ra mắt, Griezmann không giấu được sự hào hứng. Anh bị thuyết phục bởi tham vọng và tầm nhìn rõ ràng của Orlando City, đồng thời mong muốn sớm hòa nhập với môi trường mới và cống hiến hết mình cho đội bóng.

Gia nhập Orlando, Griezmann mang theo bảng thành tích đồ sộ. Trong sự nghiệp, anh ghi 298 bàn và có 132 kiến tạo sau 792 trận cho Atletico Madrid, Barcelona và Real Sociedad. Ở cấp CLB, anh vô địch Europa League, Siêu cúp châu Âu và nhiều danh hiệu quốc nội.

Trên bình diện quốc tế, Griezmann là nhân tố chủ chốt giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 2018, đồng thời giành ngôi á quân World Cup 2022. Anh cũng từng giành Quả bóng Đồng World Cup 2018 và kết thúc sự nghiệp quốc tế với 44 bàn thắng..

Lãnh đạo Orlando City đánh giá đây là thương vụ mang tính bước ngoặt, tạo cú hích cho cả giải MLS. Với đẳng cấp, kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh, Griezmann được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân đưa Orlando City tiến gần hơn tới mục tiêu chinh phục danh hiệu trong những mùa giải tới.