Neves thổi bùng tranh cãi về Ronaldo

Màn đánh giá của tiền vệ Joao Neves (PSG) về đàn anh Cristiano Ronaldo đang thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Neves được yêu cầu nêu tên những cầu thủ nổi bật nhất ở nhiều giải đấu khác nhau. Khi nhắc đến Saudi Pro League, Neves không chọn Ronaldo, người đang là đầu tàu tại Al Nassr, mà lại gây bất ngờ khi gọi Joao Felix là cầu thủ hay nhất. Anh thậm chí còn dành lời khen ngợi Felix bằng cụm từ “ảo thuật gia”.

Sau đó, khi được hỏi về cầu thủ hay nhất trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha, Neves tiếp tục bỏ qua CR7 và chọn chính bản thân mình. Anh giải thích rằng đã gọi tên nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha khác ở các giải đấu hàng đầu châu Âu nên muốn đưa ra một lựa chọn khác biệt.

Những lựa chọn của Neves gây tranh cãi.

Dù chỉ là những lựa chọn mang tính cá nhân, Neves vẫn tạo ra tranh cãi trên mạng xã hội vì những phát ngôn của mình. Một tài khoản viết: “Ronaldo lớn tuổi nhưng vẫn là tượng đài của bóng đá Bồ Đào Nha”. Một CĐV khác viết: “Neves thực sự không đánh giá cao Ronaldo nhỉ”. Một người hâm mộ khác bình luận: “Khi Ronaldo còn tỏa sáng rực rỡ ở châu Âu, Neves còn đang học cấp một”.

Ở một diễn biến khác, Neves lại không ngần ngại dành sự công nhận cho Lionel Messi, khi xem siêu sao người Argentina là cầu thủ hay nhất tại giải nhà nghề Mỹ (MLS).

Neves, 21 tuổi, là một trong những tài năng trẻ nổi bật của bóng đá Bồ Đào Nha hiện tại. Anh đã có cơ hội sát cánh cùng cả Ronaldo lẫn Felix trong màu áo đội tuyển quốc gia kể từ tháng 10/2023.

