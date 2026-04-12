Quyết định chuyển nhượng bất ngờ ở MU

Dù chỉ giữ vai trò HLV tạm quyền, Michael Carrick lại đang trở thành trung tâm trong kế hoạch tái thiết đội bóng.

Carrick có tiếng nói trong kế hoạch chuyển nhượng của MU. Ảnh: Reuters.

Sau khi tiếp quản vị trí HLV tạm quyền từ Ruben Amorim hồi tháng 1, Carrick nhanh chóng tạo dấu ấn khi giúp “Quỷ đỏ” giành 7 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, qua đó vươn lên vị trí thứ ba tại Premier League. Thành tích ấn tượng này giúp đội bóng cải thiện phong độ, đồng thời củng cố niềm tin từ ban lãnh đạo.

Đáng chú ý, dù CLB vẫn đang tìm kiếm một HLV trưởng dài hạn, Carrick xác nhận ông đang trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng đội hình cho kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Chiến lược gia 44 tuổi cho biết ông có tiếng nói trong các quyết định quan trọng, bao gồm cả việc gia hạn hợp đồng với trung vệ Harry Maguire. Điều này cho thấy Carrick không chỉ là phương án tạm thời mà còn đóng vai trò thiết yếu trong định hướng phát triển của đội bóng.

Chia sẻ về vai trò của mình, cựu tiền vệ MU nhấn mạnh ông luôn chủ động tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến chuyển nhượng và kế hoạch dài hạn. Theo Carrick, đây là trách nhiệm cần thiết để đảm bảo đội bóng không bị tụt lại phía sau trong giai đoạn then chốt.

Ở chiều ngược lại, Maguire cũng lên tiếng kêu gọi CLB mạnh tay đầu tư trong mùa hè tới. Trung vệ người Anh cho rằng MU cần bổ sung thêm những cầu thủ chất lượng, đặc biệt là các vị trí có thể nâng tầm đội hình chính, nếu muốn cạnh tranh với những thế lực hàng đầu như Man City.

Theo nhiều nguồn tin, đội chủ sân Old Trafford đang ưu tiên chiêu mộ một tiền vệ trung tâm và một cầu thủ chạy cánh trái. Đây được xem là những mảnh ghép quan trọng giúp đội bóng trở lại cuộc đua danh hiệu trong tương lai gần.

