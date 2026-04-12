Gyokeres đổ lỗi sau cú sút vô duyên

Pha dứt điểm vô duyên của Viktor Gyokeres cùng những cơ hội bị phung phí khiến Arsenal nhận thất bại 1-2, qua đó tự đẩy mình vào thế bất lợi trong cuộc đua vô địch.

Gyokeres dứt điểm ra ngoài trong tình huống rất trống trải.

Tối 11/4, Arsenal gây thất vọng khi gục ngã ngay trên sân nhà Emirates trước Bournemouth ở vòng 32 Premier League.

Đây là thất bại thứ ba trong bốn trận gần nhất của thầy trò HLV Mikel Arteta trên mọi đấu trường. Riêng ở Premier League, thất bại này khiến cuộc đua vô địch trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Tâm điểm của trận đấu nằm ở Viktor Gyokeres. Dù ghi bàn gỡ hoà từ chấm phạt đền, tiền đạo người Thụy Điển lại bỏ lỡ hàng loạt cơ hội rõ ràng ở cuối trận.

Đáng chú ý nhất là tình huống dứt điểm cận thành vọt xà khi thủ môn Djordje Petrovic đã rời vị trí ở phút 79. Sau đó, anh tiếp tục đánh đầu chệch cột ở phút 92 và thêm một lần xử lý thiếu chính xác chỉ sau ít giây.

Sau trận, Gyokeres gây tranh cãi khi nhắc đến yếu tố mặt sân. Anh cho rằng: "Mặt sân hơi khô, điều đó không hỗ trợ cho tôi. Nhưng chúng tôi cần làm tốt hơn và phải hướng về phía trước".

Trên sân, Bournemouth thể hiện sự hiệu quả với bàn mở tỷ số từ sớm của Junior Kroupi, trước khi Gyokeres gỡ hòa từ chấm phạt đền ở phút 35. Bước ngoặt đến ở phút 74 khi Alex Scott ghi bàn quyết định, giúp đội khách kéo dài chuỗi bất bại tại Premier League lên con số 12.

Arsenal chỉ có ba cú sút trúng đích trong cả trận, cho thấy vấn đề rõ ràng ở khâu dứt điểm. Không khí tại Emirates trở nên nặng nề khi nhiều CĐV rời sân sớm, phần còn lại phản ứng bằng những tiếng la ó.

Dù vẫn hơn Manchester City 9 điểm, Arsenal đối mặt nguy cơ bị thu hẹp khoảng cách khi đối thủ còn hai trận chưa đấu và sẽ chạm trán trực tiếp tại Etihad vào ngày 19/4.

Với phong độ hiện tại, áp lực đang đè nặng lên thầy trò Arteta trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

