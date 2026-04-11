Kịch bản điên rồ giữa Arsenal và Man City

Cuộc đua vô địch Premier League 2025/26 trở nên cực kỳ kịch tính khi Arsenal và Man City hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải với cùng số điểm.

Tối 11/4, Arsenal bất ngờ để thua Bournemouth với tỷ số 1-2 tại sân Emirates thuộc vòng 32 Premier League.

Tối 11/4, Arsenal thua 1-2 trước Bournemouth thuộc vòng 32 Premier League. Lúc này, "Pháo thủ" hơn Man City 9 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Nếu toàn thắng các trận còn lại, thầy trò Pep Guardiola sẽ cán mốc 85 điểm. Đây là con số đủ để tạo áp lực lớn lên Arsenal.

Ngược lại, Arsenal vẫn có thể chạm cột mốc 85 điểm nếu họ thắng các trận còn lại, ngoại trừ thất bại trong cuộc đối đầu trực tiếp với Man City. Điều này đồng nghĩa 2 đội sẽ kết thúc mùa với việc bằng điểm. Khi ấy, chức vô địch sẽ được quyết định bằng hiệu số bàn thắng bại.

Đó là yếu tố phụ mang tính sống còn. Hiện tại, Arsenal sở hữu hiệu số bàn thắng bại +38, trong khi với Man City là +32. Thông số này rõ ràng không quá chênh lệch. Thậm chí "The Citizens" có thể san lấp và vượt qua nhờ 2 trận chưa đấu trong tay.

Đáng chú ý, nếu Arsenal và Man City bằng điểm và cùng hiệu số bàn thắng bại, thì đội ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ lên ngôi vô địch. Thầy trò Pep Guardiola đang có trong tay 60 bàn thắng, chỉ kém Arsenal 2 pha lập công.

Trong trường hợp 2 đội vẫn không thể phân thắng bại, đội nào có thành tích đối đầu tốt hơn sẽ có lợi thế. Ở lượt đi, Arsenal và Man City hòa nhau 1-1. Nếu vẫn chưa đủ, thì chức vô địch sẽ được định đoạt bởi hiệu số bàn thắng sân khách trong các trận đối đầu trực tiếp.

Nếu tất cả điều kiện trên chưa thể xác định được nhà vô địch, 2 đội sẽ đá một trận play-off duy nhất tại địa điểm trung lập để quyết định đội nào xếp hạng cao hơn. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Trong bối cảnh khoảng cách có thể bị san lấp chỉ trong vài vòng đấu, áp lực đang đè nặng lên vai Mikel Arteta và các học trò. Một mùa giải tưởng chừng nằm trong tầm kiểm soát giờ đây có thể trôi tuột chỉ bởi những chi tiết nhỏ nhất.

