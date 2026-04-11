Arsenal thua trận khó hiểu

Tối 11/4, Arsenal để thua Bournemouth 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 32 Premier League.

Arsenal gục ngã ở thời điểm quan trọng.

Thất bại bất ngờ của Arsenal khiến cục diện cuộc đua vô địch Premier League trở nên khó đoán. Lúc này, "Pháo thủ" hơn Manchester City 9 điểm, nhưng chơi nhiều hơn 2 trận. Ở ngay vòng tiếp theo, thầy trò Mikel Arteta còn có màn so tài với Man City.

Nếu Arsenal tiếp tục thua tại Etihad ở trận cầu mang ý nghĩa 6 điểm, đồng thời Man City không sảy chân trong phần còn lại của mùa giải, ngôi đầu của đội bóng Bắc London sẽ lung lay dữ dội.

Từ vị thế của kẻ bám đuổi gần như hết hy vọng, "The Citizens" giờ đây lại đứng trước cơ hội cân bằng điểm số với đối thủ thành London. Thậm chí, cuộc đua vô địch có thể sẽ chỉ được phân định bằng hiệu số bàn thắng - bại.

Giấc mơ "ăn bốn" lịch sử của Arsenal có thể đã tan biến, nhưng Premier League và Champions League vẫn là những đấu trường để thầy trò Mikel Arteta cứu vãn một mùa giải thành công. Tuy nhiên, đón tiếp một Bournemouth đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại, "Pháo thủ" nếm trải một trong những cú sốc lớn nhất mùa giải ngay tại thánh địa Emirates.

Arsenal của Mikel Arteta bất ngờ để thua trước Bournemouth.

Bournemouth nhập cuộc đầy tự tin và cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số ở phút 15. Từ đường căng ngang khó chịu của Adrien Truffert, bóng chạm chân William Saliba đổi hướng, tạo điều kiện cho Eli Junior Kroupi đệm bóng tinh tế ghi bàn thắng thứ 10 của anh tại giải đấu năm nay.

Như thói quen khó bỏ trong những tuần gần đây, Arsenal tỏ ra lúng túng sau bàn thua sớm. Phải đến phút 30, cơ hội mới mở ra khi cú sút của Gabriel Magalhaes chạm tay Ryan Christie trong vùng cấm. Trên chấm phạt đền, tiền đạo chủ lực Viktor Gyokeres không mắc sai lầm nào để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Dù vậy, đó cũng là tất cả những gì hàng công Arsenal làm được trước sự xuất sắc của thủ thành Dorde Petrovic. Bước sang hiệp hai, kịch bản cũ lặp lại. Trong khi các pha dứt điểm của Declan Rice hay cú đánh đầu của Gabriel Jesus đều bị chặn đứng, thì Bournemouth lại sắc lẹm trong các pha phản công.

Phút 74, Alex Scott giáng một đòn chí mạng vào hy vọng của đội chủ nhà bằng cú dứt điểm lạnh lùng hạ gục David Raya sau đường kiến tạo của Evanilson.

Thất bại 1-2 không chỉ giúp đoàn quân của Andoni Iraola vươn lên nửa trên bảng xếp hạng mà còn phơi bày sự thiếu bản lĩnh của Arsenal ở giai đoạn quyết định.

