Vẻ mặt hốt hoảng của Arteta

|
Tại sân Emirates, hình ảnh Mikel Arteta ôm mặt đầy hoảng loạn bên đường biên những phút cuối phần nào phản ánh cú sốc mà "Pháo thủ" phải nhận ở trận đấu sớm nhất vòng 32 Premier League.
|
Không còn dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, chiến lược gia người Tây Ban Nha liên tục bước ra sát đường biên, hai tay áp vào má như không tin vào những gì đang diễn ra.
|
Đó không chỉ là phản ứng tức thời trước nguy cơ thất bại, mà là biểu hiện của sự lo lắng, bế tắc và áp lực dồn nén khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.
|
Trong suốt trận đấu, Arteta nhiều lần quay lưng, lắc đầu, rồi lại đưa tay lên mặt sau mỗi cơ hội bị bỏ lỡ. Khi Bournemouth ghi bàn quyết định ở phút 74, ông gần như chết lặng. Không còn những chỉ đạo dồn dập, không còn sự sôi nổi bên ngoài khu kỹ thuật, thay vào đó là sự bất lực hiếm thấy.
|
Thất bại này không đơn thuần là một cú sảy chân. Nó khiến Arteta hiểu rõ rằng quyền kiểm soát cuộc đua vô địch Premier League đang dần tuột khỏi tay. Arsenal vẫn hơn Man City tận 9 điểm, nhưng chơi nhiều hơn 2 trận, đồng thời cuộc đối đầu trực tiếp sắp tới tại Etihad có thể đảo lộn tất cả.
|
Từ vị thế của đội nắm lợi thế tuyệt đối, Arsenal giờ đối diện nguy cơ bị kéo lại. Áp lực ấy hiện rõ trên gương mặt Arteta. Sau 3 lần về nhì liên tiếp, ông hiểu rằng chỉ một sai lầm nữa, mọi nỗ lực cả mùa có thể sụp đổ.
|
Trước Bournemouth đang có chuỗi 11 trận bất bại, Arsenal nhập cuộc thiếu chắc chắn và nhanh chóng trả giá. Phút 15, từ pha căng ngang của Adrien Truffert, bóng chạm chân William Saliba đổi hướng, tạo điều kiện để Eli Junior Kroupi dễ dàng mở tỷ số. Bàn thua sớm tiếp tục phơi bày điểm yếu tâm lý của Arsenal, khi họ thường xuyên lúng túng sau những tình huống bất lợi.
|
Phải đến phút 30, đội chủ nhà mới tìm được bàn gỡ. Sau khi bóng chạm tay Ryan Christie trong vòng cấm, trọng tài cho Arsenal hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Viktor Gyokeres lạnh lùng quân bình tỷ số 1-1.
|
Dù vậy, đó là tất cả những gì hàng công Arsenal làm được. Trước một Djordje Petrovic chơi xuất sắc trong khung gỗ, các cơ hội của Declan Rice hay Gabriel Jesus đều lần lượt bị từ chối. Sự bế tắc trong tấn công khiến Arsenal trả giá đắt.
|
Phút 74, Bournemouth tung đòn kết liễu. Từ pha phản công nhanh, Evanilson kiến tạo để Alex Scott dứt điểm lạnh lùng, đánh bại David Raya, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Giấc mơ ăn 4 khép lại, nhưng cuộc đua tại Premier League và Champions League vẫn còn đó. Tuy nhiên, nếu không nhanh chóng lấy lại bản lĩnh, Arsenal hoàn toàn có thể đánh mất tất cả chỉ trong vài vòng đấu quyết định.
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD
