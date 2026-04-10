Arsenal chốt tương lai Arteta

Arsenal chủ động trói chân Mikel Arteta bằng bản hợp đồng mới, trong bối cảnh giao kèo hiện tại chỉ còn thời hạn đến hết mùa giải tới.

Arteta nhanh chóng được Arsenal đàm phán hợp đồng mới.

Theo BBC, ban lãnh đạo đội bóng thành London bắt đầu các cuộc tiếp xúc với chiến lược gia người Tây Ban Nha. Những tín hiệu đầu tiên được đánh giá là tích cực, dù quá trình đàm phán chính thức khả năng chỉ được đẩy nhanh khi mùa 2025/26 khép lại. Với Arsenal, việc gia hạn với Arteta là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch.

Về tài chính, bản hợp đồng mới được kỳ vọng cải thiện đáng kể chế độ đãi ngộ dành cho nhà cầm quân 44 tuổi. Trước đó, vào năm 2024, Arteta từng ký gia hạn với mức lương khoảng 10 triệu bảng mỗi mùa, kèm các khoản thưởng dựa trên thành tích, đặc biệt tại Champions League.

Kể từ khi tiếp quản đội bóng vào cuối năm 2019, Arteta tạo ra bước chuyển mình rõ rệt. Từ một tập thể thiếu ổn định, Arsenal vươn lên thành ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch Premier League, đồng thời tiến sâu tại Champions League.

Không chỉ ghi dấu ấn về mặt chuyên môn, Arteta còn đóng vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển dài hạn của CLB. Ông có tiếng nói quan trọng trong việc xây dựng lực lượng, định hướng chuyển nhượng và định hình bản sắc thi đấu. Đây đều là những yếu tố then chốt giúp Arsenal duy trì tính cạnh tranh ở đẳng cấp cao.

Dù Arsenal đang tập trung tối đa cho giai đoạn then chốt của mùa giải, nội bộ đội bóng hiểu rõ việc giữ chân Arteta chính là nền tảng quan trọng nhất để duy trì sự ổn định và tiếp tục nuôi tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn trong tương lai.

