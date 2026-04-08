Nghịch lý David Raya

Phong độ đỉnh cao trong màu áo Arsenal đang đặt David Raya vào vị thế khó tin: hay bậc nhất châu Âu nhưng chưa chắc có suất bắt chính ở tuyển Tây Ban Nha.

David Raya đã chứng minh giá trị.

David Raya không còn cần thêm một trận đấu lớn để chứng minh giá trị. Nhưng anh vẫn làm điều đó, hết lần này đến lần khác.

Trên sân của Sporting CP rạng sáng 8/4, thủ môn của Arsenal có 5 pha cứu thua, trong đó nhiều tình huống mang tính quyết định. Anh giữ sạch lưới, giúp đội bóng London rời Lisbon với chiến thắng 1-0. Danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận” là phần thưởng xứng đáng, nhưng không phải điều bất ngờ.

Điều đáng nói nằm ở tính lặp lại. Những màn trình diễn như vậy đang trở thành thói quen của Raya.

Ở Premier League, Raya dẫn đầu về số trận giữ sạch lưới với 15 lần. Tại Champions League, anh mới chỉ thủng lưới 3 bàn sau 10 trận, giữ sạch lưới tới 7 trận. Tỷ lệ cản phá 90% là con số vượt trội so với phần còn lại.

Những thống kê này không còn là điểm nhấn nhất thời. Chúng phản ánh sự ổn định, yếu tố quyết định để đánh giá một thủ môn đẳng cấp cao.

Không phải ngẫu nhiên Kai Havertz gọi Raya là “thủ môn hay nhất thế giới trong hai mùa qua”. Cũng không phải lời khen xã giao khi các cựu danh thủ Alan Shearer hay Theo Walcott đồng loạt nhấn mạnh vai trò quyết định của Raya trong chiến thắng của Arsenal.

Ở cấp CLB, Raya gần như không còn gì để chứng minh thêm.

Ở cấp CLB, Raya gần như không còn gì để chứng minh thêm. Anh là điểm tựa, là nền tảng cho cách vận hành của Arsenal, từ khả năng cản phá đến chơi chân và điều tiết thế trận.

Nhưng bóng đá cấp đội tuyển lại là một câu chuyện khác.

Tuyển Tây Ban Nha không thiếu thủ môn giỏi. Unai Simon vẫn là lựa chọn quen thuộc. Joan Garcia cũng được trao cơ hội trong nhiều thời điểm.

Raya, vì thế, rơi vào một nghịch lý: phong độ cá nhân đạt đỉnh, nhưng vị trí ở tuyển vẫn chưa được đảm bảo.

HLV Luis de la Fuente từng thừa nhận ở Anh, Raya được xem là số một thế giới, trong khi tại Tây Ban Nha, anh ít được nhắc tới hơn. Đó không chỉ là câu chuyện truyền thông, mà còn phản ánh sự cạnh tranh đặc thù trong nội bộ đội tuyển.

Raya không phải cái tên xa lạ. Anh từng dự World Cup 2022, là lựa chọn số hai tại EURO 2024 và đã có 12 lần khoác áo tuyển. Vấn đề không nằm ở kinh nghiệm, mà ở thứ tự ưu tiên.

Trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần, câu hỏi không còn là Raya có xứng đáng hay không. Câu hỏi là liệu ban huấn luyện có sẵn sàng thay đổi hay không.

Bởi nếu xét thuần túy phong độ, rất khó tìm ra lý do để xếp anh sau bất kỳ ai.

Raya không ồn ào. Anh không tạo ra những khoảnh khắc gây tranh cãi. Nhưng chính sự ổn định, lạnh lùng và hiệu quả ấy lại khiến cuộc tranh luận trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ở thời điểm mà từng sai lầm nhỏ có thể quyết định số phận của cả một giải đấu, việc chọn người gác đền không chỉ là câu chuyện niềm tin, mà còn là sự dũng cảm trong lựa chọn.

De la Fuente đang đứng trước quyết định đó.

Và nếu Raya tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, việc để anh ngồi dự bị sẽ không còn là lựa chọn an toàn, mà có thể trở thành một canh bạc.