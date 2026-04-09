Các đội khách thăng hoa ở Champions League

  • Thứ năm, 9/4/2026 07:43 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Bayern Munich, Atletico Madrid và Arsenal đều đạt kết quả có lợi dù phải thi đấu xa nhà ở lượt đi tứ kết Champions League 2025/26.

Tại Santiago Bernabeu, Bayern Munich giành chiến thắng 2-1 trước Real Madrid hôm 8/4. Đội khách thậm chí còn dẫn trước 2-0 chỉ sau 46 phút thi đấu.
Bayern trình diễn bộ mặt đầy tự tin, bên cạnh màn tỏa sáng của thủ thành Manuel Neuer. Trong khi đó, Real Madrid gây thất vọng khi những ngôi sao như Kylian Mbappe hay Vinicius Junior đều bị kiềm tỏa.
Dù phải làm khách trên sân Camp Nou, Atletico Madrid vẫn có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Barcelona. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của "Los Rojiblancos" tại sân đấu này kể từ năm 2006, mang ý nghĩa đặc biệt cả về tinh thần lẫn chiến thuật cho thầy trò Diego Simeone.
Tấm thẻ đỏ của trung vệ Pau Cubarsi (Barcelona) là bước ngoặt quan trọng của trận đấu, giúp Atletico có lợi thế lớn. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou vẫn còn nguyên cơ hội lật ngược tình thế ở lượt về.
Trên đất Bồ Đào Nha, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sporting CP nhờ pha lập công của Kai Havertz. Kết quả này giúp "Pháo thủ" tiếp tục duy trì mạch bất bại tại Champions League mùa này.
Arsenal cho thấy họ không còn là tập thể chỉ biết theo đuổi thứ bóng đá đẹp mắt. Đội bóng này đã học cách chiến thắng theo nhiều kịch bản khác nhau và, quan trọng hơn, biết chấp nhận những lựa chọn thực dụng để đổi lấy kết quả.
Đội chủ nhà duy nhất có chiến thắng ở lượt đi là PSG, khi nhà đương kim vô địch Champions League đánh bại Liverpool 2-0 tại Parc des Princes nhờ các bàn thắng của Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia.
Theo Opta, PSG có tới 87% cơ hội vào bán kết Champions League sau trận đấu vừa qua.
Duy Luân

champions league champions league atletico madrid arsenal bayern munich

