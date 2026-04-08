Neuer quá hay

  • Thứ tư, 8/4/2026 06:16 (GMT+7)
Thủ môn người Đức chơi xuất thần, giúp Bayern Munich thắng Real Madrid 2-1 trong ngày mà các chân sút đội chủ nhà nản lòng trước đôi tay của anh.

Neuer anh 1

Manuel Neuer trở thành tâm điểm sau chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4. Thủ thành kỳ cựu người Đức được UEFA trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận nhờ màn trình diễn gần như hoàn hảo tại Bernabeu. Sofa Score chấm anh 8,9 điểm ở trận đấu này.
Neuer anh 2

Bayern nhập cuộc chắc chắn và tận dụng tốt cơ hội. Luis Diaz mở tỷ số ở phút 41 trước khi Harry Kane nhân đôi cách biệt ngay đầu hiệp hai. Real Madrid vùng lên mạnh mẽ và rút ngắn tỷ số nhờ bàn thắng của Kylian Mbappe ở phút 74, nhưng đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được.
Neuer anh 3

Phần còn lại thuộc về Neuer. Thủ môn 38 tuổi liên tục từ chối các cơ hội rõ ràng của Real Madrid, đặc biệt trong những pha đối mặt với Mbappe và Vinicius Junior. Khả năng chọn vị trí và phản xạ của anh giúp Bayern giữ vững lợi thế đến hết trận.
Neuer anh 4

UEFA đánh giá cao màn trình diễn của Neuer, nhấn mạnh sự điềm tĩnh trong thời khắc quyết định cùng những pha cứu thua mang tính bước ngoặt. Hội đồng kỹ thuật của tổ chức này cho rằng thủ môn người Đức thể hiện đẳng cấp hàng đầu trong các tình huống một đối một.
Neuer anh 5

Cựu tuyển thủ Đức Christoph Kramer hết lời khen ngợi Neuer: "Việc anh ấy vẫn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới đơn giản là sự thật, tất cả chúng ta đều thấy điều đó hôm nay. Và điều đó sẽ còn tiếp diễn chừng nào anh ấy còn thi đấu. Tôi nghĩ Neuer xuất sắc đến mức phi thường".
Neuer anh 6

Chiến thắng tại Bernabeu giúp Bayern chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Allianz Arena. Đại diện Bundesliga chỉ cần một kết quả hoà để giành vé vào bán kết. Khi ấy, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp Paris Saint-Germain và Liverpool.
Neuer anh 7

Với cá nhân Neuer, màn trình diễn này tiếp tục khẳng định đẳng cấp bền bỉ. Anh có 167 lần ra sân tại các giải đấu châu Âu cấp CLB, ngang bằng với Gianluigi Buffon, Lionel Messi và Thomas Muller.

CDV khoa than lam nao loan Real Madrid hinh anh

06:55 8/4/2026

Olise sap vuot Messi hinh anh

06:55 8/4/2026

Mbappe sung sot voi Neuer hinh anh

06:55 8/4/2026

Đào Trần

Neuer Manuel Neuer Bayern Munich Real Madrid Champions League

