Real Madrid trả Olise về giá trị thật?

Trận đại chiến tại tứ kết Champions League được xem là thuốc thử đủ mạnh với tài năng của tiền vệ Michael Olise bên phía Bayern Munich.

Olise là mũi nhọn đang có phong độ cao ở Bayern. Ảnh: Reuters.

Gia nhập Bayern với mức phí khoảng 55 triệu euro vào mùa hè 2024, Olise nhanh chóng chứng minh đẳng cấp và tầm ảnh hưởng trong lối chơi của đội bóng xứ Bavaria.

Thống kê mùa giải nói lên tất cả. Sau 45 lần ra sân cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, Olise ghi 18 bàn thắng và đóng góp 24 kiến tạo, đạt tổng cộng 42 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng. Đây là hiệu suất cực kỳ ấn tượng đối với một tiền vệ tấn công, đặc biệt khi anh thích nghi rất nhanh với môi trường bóng đá đỉnh cao tại Đức.

Theo định giá mới nhất từ Transfermarkt, Olise hiện đã được nâng giá trị lên tới 140 triệu euro, trở thành cầu thủ tăng giá nhanh nhất trong đội hình Bayern.

Màn trình diễn chói sáng của Olise càng khiến giá trị của anh gia tăng tại châu Âu. Hàng loạt đội bóng lớn, bao gồm Real Madrid, được cho là đang quan tâm tới tiền vệ tài năng này.

Do đó, Bayern có lý do để tự tin định giá 200 triệu euro cho bất kỳ CLB nào muốn sở hữu Olise. “Hùm xám” không muốn để ngôi sao tấn công hàng đầu rời đi, đồng thời tránh việc tăng cường sức mạnh cho các đối thủ cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và Real Madrid tại Champions League được xem là bài kiểm tra quan trọng để định giá chính xác năng lực của Olise. Trước một đối thủ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh như Real Madrid, màn trình diễn của cầu thủ người Pháp sẽ là thước đo rõ ràng nhất cho những kỳ vọng lớn lao đang đặt lên vai anh.

