Arteta gây tranh cãi với giáo án 'bút và bóng'

Arsenal bước vào trận gặp Sporting với một trong những buổi tập kỳ lạ nhất mùa giải, phản ánh cách tiếp cận không giống ai của Mikel Arteta.

Ngay trước chuyến làm khách trên sân Sporting tại Champions League, Mikel Arteta tiếp tục khiến giới quan sát bất ngờ khi áp dụng một bài tập khó hiểu: các cầu thủ vừa rê bóng, vừa giữ bút trên tay và không được để rơi xuống đất. Không đơn thuần là trò lạ, giáo án này được triển khai trong bối cảnh Arsenal vừa trải qua hai cú sảy chân liên tiếp ở Carabao Cup và FA Cup.

Bài tập tưởng chừng phi logic lại đặt ra yêu cầu rõ ràng: duy trì sự tập trung tối đa trong điều kiện phân tán. Khi vừa kiểm soát bóng, vừa giữ một vật nhỏ dễ rơi như cây bút, cầu thủ buộc phải điều chỉnh nhịp xử lý, kiểm soát cơ thể và phối hợp nhóm tốt hơn. Đó là dạng áp lực “nhân tạo” mà Arteta muốn tạo ra trước một trận đấu có tính chất loại trực tiếp.

HLV người Tây Ban Nha không giải thích cụ thể ý nghĩa của bài tập, chỉ khẳng định mọi thứ đều phục vụ cho thông điệp nội bộ. “Một buổi tập cần nhiều yếu tố, và phải gắn với những gì chúng tôi truyền đạt, những cam kết đã đặt ra”, ông nói, trước khi từ chối đi sâu vào chi tiết.

Bài tập khó hiểu của các cầu thủ Arsenal đang gây thu hút sự chú ý

Thực tế, đây không phải lần đầu Arteta gây tranh cãi vì các phương pháp khác thường. Ông từng dùng bóng đèn để minh họa chiến thuật, thuê móc túi trong buổi họp đội, hay phát “You’ll Never Walk Alone” trên sân tập trước chuyến làm khách Liverpool. Điểm chung nằm ở việc tạo ra trạng thái tâm lý đặc biệt, buộc cầu thủ thích nghi với áp lực ngoài khuôn mẫu.

Trong bối cảnh Arsenal cần phản ứng sau những thất bại gần đây, bài tập “bút và bóng” cho thấy Arteta không chọn cách siết chặt giáo án truyền thống, mà tìm cách kích hoạt lại sự tập trung và tính kỷ luật theo hướng khác. Với một HLV luôn đề cao chi tiết, ngay cả một vật nhỏ như cây bút cũng có thể trở thành công cụ để tái thiết trạng thái thi đấu.

Hiệu quả thực sự của phương pháp này chỉ có thể được kiểm chứng trên sân cỏ. Nhưng ít nhất, Arteta đã gửi đi thông điệp rõ ràng: Arsenal sẽ không hoảng loạn, mà phản ứng theo cách của riêng mình.