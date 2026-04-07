Eze trở lại thắp sáng cơ hội cho hàng công Arsenal

  • Thứ ba, 7/4/2026 17:00 (GMT+7)
Sự trở lại đúng lúc của Eberechi Eze mang đến lời giải cho bài toán sáng tạo của Arsenal trước chuyến làm khách trước Sporting Lisbon tại tứ kết Champions League 2025/26

Eberechi Eze tập luyện trở lại cùng đội một Arsenal ngay trước trận đấu quan trọng tại Champions League. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và áp lực tăng cao ở giai đoạn quyết định, sự hiện diện của tiền vệ người Anh mang ý nghĩa nhiều hơn một phương án xoay tua. Đó là lời bổ sung cho chất sáng tạo, yếu tố Arsenal khiến Arsenal thu về những kết quả thất vọng gần đây.

Trước khi vắng mặt, Eze là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định trong hệ thống tấn công của Arsenal. Anh không phải mẫu cầu thủ bùng nổ theo kiểu ghi bàn liên tục, nhưng lại đóng vai trò kết nối và mở khóa thế trận. Khả năng xử lý trong không gian hẹp, giữ bóng dưới áp lực và tạo đột biến bằng những pha đi bóng trực diện giúp Eze trở thành “cầu nối” giữa tuyến giữa và hàng công.

Sự trở lại không thể nào đúng lúc hơn của Eze

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Eze tạo ra khác biệt. Anh không phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ hay thể lực, mà dựa nhiều vào nhịp chơi và cảm giác bóng. Những pha xử lý một chạm, đổi hướng bất ngờ hoặc kéo bóng thoát pressing giúp Arsenal duy trì thế chủ động, đặc biệt khi đối mặt với các đối thủ chơi kỷ luật tại châu Âu.

Sự trở lại của Eze cũng mở ra thêm phương án chiến thuật cho Arsenal. Trong những trận đấu gần đây, đội bóng thành London đôi lúc gặp khó khi bị đối phương bóp nghẹt khu trung tuyến. Khi đó, một cầu thủ có khả năng tự tạo khoảng trống như Eze trở nên cực kỳ quan trọng. Anh có thể chơi như một số 8 lệch trái, một “số 10 ẩn” hoặc thậm chí bó vào trung lộ để gia tăng quân số trong các tình huống tấn công trung lộ.

Tuy nhiên, việc Eze vừa trở lại sau thời gian dưỡng thương cũng đặt ra dấu hỏi về thể trạng. Arsenal nhiều khả năng sử dụng anh một cách thận trọng, thay vì mạo hiểm đẩy vào đội hình xuất phát ngay lập tức. Dù vậy, chỉ cần xuất hiện từ băng ghế dự bị, Eze vẫn đủ khả năng tạo ra khác biệt trong thế trận giằng co.

Trong bối cảnh Champions League luôn được định đoạt bởi những khoảnh khắc, Arsenal hiểu rằng họ cần những cá nhân có thể tạo ra điều bất ngờ. Eze, với phong cách chơi bóng giàu ngẫu hứng nhưng không thiếu tính hiệu quả, chính là một quân bài như vậy.

Sporting Lisbon - bài test cho tham vọng vô địch của Arsenal Sporting Lisbon sẽ là phép thử quan khó nhằn của Arsenal trong hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu mùa giải năm nay.

Thái Viên

