Top 10 VĐV kiếm tiền nhiều nhất lịch sử

  • Chủ nhật, 5/4/2026 07:24 (GMT+7)
Theo Sportico, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là 2 ngôi sao bóng đá còn thi đấu góp mặt trong danh sách những vận động viên kiếm tiền nhiều nhất mọi thời.

10. Floyd Mayweather - 1,19 tỷ bảng. Võ sĩ quyền Anh nổi tiếng với biệt danh "Money". Mayweather tận dụng tối đa các trận đấu lớn để tạo doanh thu khổng lồ, đặc biệt từ hình thức trả tiền theo lượt xem (PPV).
9. Roger Federer - 1,26 tỷ bảng. Tay vợt Thụy Sĩ xây dựng sự nghiệp tài chính vững chắc nhờ hình ảnh sạch và các hợp đồng tài trợ dài hạn. Thu nhập ngoài sân đấu chiếm phần lớn tài sản của anh.
8. David Beckham - 1,27 tỷ bảng. Cựu danh thủ Manchester United là hình mẫu hoàn hảo giữa thể thao và giải trí. Anh cũng là người Anh duy nhất trong danh sách này. Beckham kiếm tiền lớn từ quảng cáo, thương hiệu cá nhân và các dự án kinh doanh sau giải nghệ.
7. Jack Nicklaus - 1,39 tỷ bảng. Một biểu tượng của làng golf. Nicklaus không chỉ thành công trên sân mà còn trong thiết kế sân golf và kinh doanh, tạo ra nguồn thu bền vững trong nhiều thập kỷ.
6. Arnold Palmer - 1,4 tỷ bảng. Huyền thoại golf quá cố là người tiên phong trong việc biến thể thao thành ngành công nghiệp thương mại. Di sản tài chính của ông vẫn tăng trưởng mạnh nhiều năm sau khi giải nghệ.
5. Lionel Messi - 1,51 tỷ bảng. Huyền thoại bóng đá người Argentina xây dựng khối tài sản khổng lồ từ lương, thưởng và các hợp đồng tài trợ lớn. Sự ổn định trong nhiều năm giúp Messi duy trì vị thế trong top đầu.
4. LeBron James - 1,54 tỷ. Không chỉ là ngôi sao hàng đầu NBA, LeBron còn là doanh nhân thành đạt với nhiều khoản đầu tư sinh lời. Anh là một trong số ít VĐV đạt mốc tỷ phú khi vẫn còn thi đấu đỉnh cao.
3. Cristiano Ronaldo - 1,91 tỷ bảng. Siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha là cỗ máy kiếm tiền toàn diện. Ngoài lương thưởng khổng lồ, Ronaldo còn sở hữu thương hiệu CR7, hợp đồng quảng cáo và tầm ảnh hưởng mạng xã hội bậc nhất thế giới.
2. Tiger Woods - 2,18 tỷ bảng. Biểu tượng golf toàn cầu. Woods kiếm tiền không chỉ từ các danh hiệu major mà còn từ hợp đồng tài trợ giá trị cao. Sức hút thương mại của ông giúp duy trì vị thế trong nhóm VĐV giàu nhất lịch sử.
1. Michael Jordan - 3,41 tỷ bảng. Huyền thoại bóng rổ không chỉ thống trị NBA mà còn xây dựng đế chế thương mại khổng lồ, nổi bật với thương hiệu Jordan Brand hợp tác cùng Nike. Phần lớn tài sản của ông đến từ kinh doanh, biến Jordan thành chuẩn mực giàu có của thể thao thế giới.

Đào Trần

